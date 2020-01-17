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Україна направила Ірану повторний запит на передачу чорних ящиків МАУ

Новини » Політика     17.01.2020 - 17:09
Україна направила Ірану повторний запит на передачу чорних ящиків МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Офіс генпрокурора повторно звернувся до Ірану з приводу надання бортових самописців літака

Офіс генерального прокурора повторно звернувся із запитом до компетентних органів Ірану з приводу надання українській стороні бортових самописців літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Також повідомляється, що звернення Офісу генпрокурора щодо активізації міжнародного співробітництва під час кримінального розслідування за фактом авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані.

Нагадаємо, Іран готовий передати Україні чорні ящики збитого літака МАУ. Повідомляється, що спочатку спільна команда з розслідування за участю Ірану, Канади та України отримає доступ до чорних скриньок, після чого іранська сторона буде готова передати їх Києву.

Крім того, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна має намір домагатися визнання відповідальності "політичної верхівки" Ірану в авіакатастрофі літака МАУ.

Додамо, що Кабінет міністрів виділив грошову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців. Протягом тижня сім'ям виплатять по 200 тисяч гривень. Очікується, що Іран відповідно до Монреальської конвенції виплатить ще за 345 тисяч доларів.

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