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Канада выделит для украинской армии почти 1 млрд долларов

Оттава, Среда 22 ноября 2023 11:51
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Канада выделит для украинской армии почти 1 млрд долларов Фото: Джастин Трюдо и Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Канада выделит Украине 1,3 млрд канадских долларов (более 947 тысяч долларов США) на военную помощь. Эти средства будут начислены до 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономический отчет, обнародованный на сайте правительства Канады 21 ноября.

Средства будут выделены Украине в течение трех лет. Так, в период с 2023 по 2024 год Украина получит от Канады 816 тысяч канадских долларов.

Также в 2024-2025 годах украинская армия получит помощь на 318 тысяч канадских долларов, а в период с 2025 по 2026 год - 197 тысяч канадских долларов.

С 2026 года военная помощь Украине в отчете обозначается нулевой.

Помощь Канады

Несмотря на то, что Канада находится далеко от Украины, американская страна вместе с США поддержала украинцев в захватнической войне, которую развязала Россия.

Канада предоставила военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку, поддержала санкции против России. Также в мае 2022 года после освобождения севера Украины премьер Канады Джастин Трюдо приехал в Киев.

В сентябре 2023 года украинский президент Владимир Зеленский впервые с начала войны посетил Канаду.

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Канада Джастин Трюдо Военная помощь
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