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Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Канаду

Канада, Пятница 22 сентября 2023 06:47
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Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Канаду Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Канаду сегодня 22 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт канадского правительства.

Лидеры обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку со стороны Канады. Зеленский и Трюдо также подпишут соглашение о продолжении укрепления экономических связей между странами.

"В тесной координации мы будем применять большее экономическое давление на режим Путина, пока он не уважит территориальную целостность и суверенитет Украины, в том числе в стратегически важных для России секторах, таких как нефть и газ", - говорится в заявлении канадского правительства.

Президент Украины выступит перед парламентом в Оттаве, после чего отправится в Торонто, где встретится с лидерами канадского бизнеса, чтобы усилить инвестиции частного сектора в будущее Украины.,

Зеленский прибыл в Канаду

Издание ctvnews опубликовало видео прибытие Владимира Зеленского в Оттаву:

Помощь Украине от Канады

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада выделила более 8 млрд канадских долларов помощи, включая около 1,8 млрд военной помощи. В частности, Оттава передала украинской армии несколько танков Leopard 2. Премьер-министр Джастин Трюдо уже дважды посещал Киев.

Канада передала украинским военным бронемашины Senator, а также вошла в коалицию государств, созданную для обучения украинцев на истребителях F-16. Также Оттава выделит более 24 млн долларов на системы ПВО для Украины.

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Владимир Зеленский Канада Джастин Трюдо
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