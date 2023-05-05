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За Труханова внесли залог в 13 млн гривен

Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Getty Image)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог в размере 13 млн гривен. Теперь его должны отпустить из-под стражи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отметим, что Труханов находился в следственном изоляторе с четверга, 4 мая.

Пока неизвестно, кто внес залог за мэра Одессы.

Обновлено 19:00.

Залог за Труханова внес депутат фракции "Доверяй Делам" Дмитрий Танцюра. Об этом депутат фракции мэра Одессы сам рассказал "Суспільному".

Напомним, вчера Труханова арестовали с альтернативой внесения 13 млн гривен залога по делу в отношении одесского "Краяна".

Добавим, что 24 апреля в ВАКС прошло заседание по делу о хищении денег на покупке обанкротившегося завода "Краян". Прокурор САП подал ходатайство об изменении меры пресечения для Труханова и его сообщников на содержание под стражей.

Подробнее о деле читайте в материале РБК-Украина.

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ОдессаСудГеннадий Труханов