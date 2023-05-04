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Арест Труханова. Что известно о деле, в котором фигурирует мэр Одессы

Новина українською →
Украина, Четверг 04 мая 2023 18:26
Арест Труханова. Что известно о деле, в котором фигурирует мэр Одессы Фото: Геннадий Труханов (facebook.com/gennadiytruhanov)
Автор: Юлия Акимова

В четверг, 4 мая, Специализированная антикоррупционная прокуратура взяла под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова. Он проходит подозреваемым по делу о хищении денег на покупке обанкротившегося завода "Краян".

Подробно о деле читайте в материале РБК-Украина.

Завод "Краян" обанкротился в начале двухтысячных. В 2015 году один из цехов завода сгорел. Одесские власти дискутировали о том, что стоит делать с заброшенным зданием завода. В 2016 году Одесский городской совет купил здание, входящее в комплекс "Краяна" за 185 миллионов гривен, и реконструировал его для нужд местных служб, которых собирались переселить в здание завода.

В 2017 году детективы НАБУ под процессуальным руководством САП провели ряд обысков в Одессе. ПО информации Агентства, итоговая сумма завода была завышена в 45 раз. В Бюро установили, что в начале 2016 года его продали за 11 миллионов гривен. В августе его перепродали уже за 4 миллиона, а в декабре Одесский горсовет купил завод уже за 185 миллионов.

"Следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту завладения средствами местного бюджета в особо крупных размерах должностными лицами органа местного самоуправления по предварительному сговору с представителями коммерческого сектора. Речь идет о продаже мэрии Одессы административного здания по завышенным ценам", – сказано в сообщении НАБУ в 2017 году.

Как только оплата по покупке завода прошла, детективы НАБУ добились ареста всех 185 миллионов на счету в банке.

В начале 2018 года дело мэра Одессы Геннадия Труханова передали в Малиновский суд в Одессе. САП запросила направить дело на рассмотрение в Киев, но Верховный Суд отказал.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура взяла под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом стало известно в четверг, 4 мая.

В понедельник, 24 апреля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по хищению денег на покупке обанкротившегося завода "Краян". В его ходе прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал ходатайство об изменении меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его подельников на содержание под стражей.

В октябре 2018 года обвинительный акт по ним направили в суд. А 24 января 2020 года Труханову и подельникам сообщили о подозрении.

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Одесса САП Геннадий Труханов
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