Труханов под домашним арестом, а Пентагон одобрил передачу Tomahawk: новости за 31 октября

Труханову избрали меру пресечения: что решил суд

Суд избрал бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также Труханова обязали носить электронный браслет. Бывший городской голова Одессы должен будет находиться под круглосуточным домашним арестом не менее 60 дней.

Таким образом, судья полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Пентагон дал "зеленый свет" на передачу Украине Tomahawk, но есть нюанс

Министерство обороны США одобрило передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Но поставки не начнутся, пока соответствующее решение не примет президент Дональд Трамп.

По информации источников CNN, Объединенный комитет начальников штабов уведомил Белый дом о том, что поставки Tomahawk Украине не окажут негативного влияния на запасы США. Это произошло задолго до встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября.

Неназванные европейские чиновники рассказали CNN, что такая оценка Пентагона вдохновила европейских союзников США. Они посчитали, что теперь у Вашингтона меньше причин отказывать в передаче Украине Tomahawk.

Источники журналистов обратили внимание, что представители Пентагона обсуждают, как украинские солдаты смогут пройти обучение и использовать Tomahawk. Сейчас есть несколько оперативных вопросов, которые необходимо решить.

ГУР контратакует россиян под Покровском, чтобы разблокировать логистику

Воины Главного управления разведки Минобороны Украины проводят контрнаступательную операцию под Покровском.

По информации корреспондента The Economist Оливера Кэрролла, ГУР проводит "дерзкое контрнаступление" под Покровском, чтобы разблокировать ключевые логистические узлы.

Также он обнародовал видео, на которых можно заметить высадку украинских разведчиков с вертолетов.

По словам корреспондента, это происходит в районах, которые, как утверждает Россия, находятся под ее контролем.

Источники РБК-Украина в Силах обороны подтвердили информацию о контратаке ГУР, а также подлинность видео, которые показал Кэрролл.

Экс-главу ГФС Насирова приговорили к 6 годам тюрьмы

Коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Он приговорен к 6 годам тюрьмы со штрафом 17 тысяч гривен.

Насирова также лишили права занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных или коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года.

Суд постановил взять Насирова под стражу в зале суда.

ВМС ударили "Нептунами" по Орловской ТЭЦ и подстанции "Новобрянская"

Украинские воины нанесли ракетные удары по Орловской ТЭЦ и подстанции "Новобрянская". Для атаки использовались "Нептуны".