Трудовое рабство за отказ стрелять: как в армии РФ поступают с "отказниками"

Россия, Суббота 08 ноября 2025 07:30
Трудовое рабство за отказ стрелять: как в армии РФ поступают с "отказниками" Фото: российские военнослужащие (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На Запорожском направлении командиры вооруженных сил России фактически продают военнослужащих, которые отказываются участвовать в штурмах, в трудовое рабство коллаборационистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш" в Telegram.

В заметке партизанского движения говорится, что случаи фактической продажи командирами своих подчиненных зафиксированы в 1152-м мотострелковом полку.

"Вместо законного оформления отказа или направления в дисциплинарные части отказников записывают в "пропавшие без вести", задерживают и передают на неоплачиваемые работы в тылу местным коллаборационистам по всей Запорожской области", - сообщают агенты движения.

За это командиры получают от коллаборантов деньги, утверждают в "Атеш".

Зафиксировано присутствие таких военнослужащих на предприятиях и стройках в Мелитополе и Бердянске.

"Как сообщают наши агенты, об этом известно даже в штабе 58-й армии, но солдат это не спасает. Из этого можно сделать неутешительный вывод, что они в доле", - предполагают в "Атэш".

Диверсии партизанов "Атеш"

Ранее РБК-Украина сообщало, что агенты движения "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в оккупированном Токмаке, которая заблокировала россиянам все виды снабжения на Запорожском направлении.

В результате поджога уничтожен релейный шкаф, который обеспечивал управление движением поездов на критически важном направлении. Данный железнодорожный узел используется оккупантами для переброски военной техники, боеприпасов и личного состава на Запорожское направление.

В результате диверсия в Токмаке создала серьезные перебои в снабжении вражеских подразделений всем необходимым для продолжения боевых действий.

Также агенты движения "Атеш" парализовали железнодорожные перевозки оккупантов в Чувашии. Речь идет о стратегически важном железнодорожном участке возле населенного пункта Мыслец Чувашской Республики.

В результате успешной диверсии движение военных эшелонов врага на критически важном направлении было временно заблокировано.

Этот железнодорожный узел важен для переброски военных грузов с заводов Поволжья и Урала - речь идет, в частности, о технике, боеприпасах, горюче-смазочных материалах.

