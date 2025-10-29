"АТЭШ" срывают поставки на Запорожское направление: нарушено движение поездов РФ

Агенты движения "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в оккупированном Токмаке, которая заблокировала россиянам все виды снабжения на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

"В результате поджога уничтожен релейный шкаф, обеспечивавший управление движением поездов на критически важном направлении. Данный железнодорожный узел используется оккупантами для переброски военной техники, боеприпасов и личного состава на Запорожское направление", - сообщили в пресс-службе "АТЕШ".

В результате диверсия в Токмаке создала серьезные перебои в снабжении вражеских подразделений всем необходимым для продолжения боевых действий.

"Нарушение работы железнодорожной инфраструктуры приведет к срыву графика военных перевозок и затруднит маневрирование оккупационных войск. Это очередной удар по логистической системе врага, которая продолжает разрушаться под нашими системными действиями", - добавили партизаны.

Также в движении подчеркнули, что даже на временно оккупированных территориях Украины россияне не могут чувствовать себя в безопасности.

"Наша сеть продолжает эффективно работать, нанося точные удары по военной инфраструктуре врага", - подытожили в "АТЕШ".