Трудове рабство за відмову стріляти: як в армії РФ вчиняють із "відмовниками"
На Запорізькому напрямку командири збройних сил Росії фактично продають військовослужбовців, які відмовляються брати участь у штурмах, у трудове рабство колаборантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш" у Telegram.
У дописі партизанського руху ідеться, що випадки фактичного продажу командирами своїх підлеглих зафіксовані в 1152-му мотострілецькому полку.
"Замість законного оформлення відмови або направлення до дисциплінарних частин відмовників записують у "зниклі безвісти", затримують і передають на неоплачувані роботи в тилу місцевим колаборантам по всій Запорізькій області", - повідомляють агенти руху.
За це командири одержують від колаборантів гроші, стверджують у "Атеш".
Зафіксовано присутність таких військовослужбовців на підприємствах та будівництвах у Мелітополі та Бердянську.
"Як повідомляють наші агенти, про це відомо навіть у штабі 58-ї армії, але солдатів це не рятує. З цього можна дійти невтішного висновку, що вони у долі", - припускають в "Атеш".
Диверсії партизанів "Атеш"
Раніше РБК-Україна повідомляло, що агенти руху "Атеш" провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в окупованому Токмаку, яка заблокувала росіянам усі види постачання на Запорізькому напрямку.
Унаслідок підпалу знищено релейну шафу, що забезпечувала управління рухом поїздів на критично важливому напрямку. Даний залізничний вузол використовується окупантами для перекидання військової техніки, боєприпасів і особового складу на Запорізький напрямок.
У результаті диверсія в Токмаку створила серйозні перебої в постачанні ворожих підрозділів усім необхідним для продовження бойових дій.
Також агенти руху "Атеш" паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії. Йдеться про стратегічно важливу залізничну ділянку біля населеного пункту Мислець Чуваської Республіки.
У результаті успішної диверсії рух військових ешелонів ворога в критично важливому напрямку було тимчасово заблоковано.
Цей залізничний вузол важливий для перекидання військових вантажів із заводів Поволжя та Уралу - йдеться, зокрема, про техніку, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали.