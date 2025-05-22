Клубный чемпионат мира: кто бесплатно покажет турнир в Украине
Стал известен официальный транслятор Клубного чемпионата мира по футболу в Украине.
Где смотреть матчи турнира - подскажет РБК-Украина.
Как будут освещать турнир
Все матчи плей-офф и лучшие игры группового этапа отечественному болельщику будут доступны на платформах "Суспільного".
Абсолютно все матчи Мундиаля вживую покажет только глобальный стриминговый сервис DAZN, но без украинских комментариев.
В то же время "Суспільне" будет транслировать игры с украиноязычным комментатором: большинство матчей вживую можно будет посмотреть на платформах "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного", - сообщается на официальном сайте вещателя.
Как "Суспільне Спорт" будет освещать Клубный ЧМ
- Трансляция матчей на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", местных телеканалах "Суспільного" (на всех платформах);
- Ежедневные итоговые студии по результатам игрового дня;
- Хайлайты всех поединков на собственном Youtube-канале;
- Полные записи матчей на сайте телеканала;
- Дайджесты игрового дня на Youtube-канале.
Вживую национальный вещатель покажет все матчи плей-офф, а также все поединки с участием украинских футболистов, в частности "Бенфики" Анатолия Трубина.
Подробное расписание всех матчей, которые будут транслироваться на "Суспільному", будет обнародовано после окончательного утверждения состава участников турнира - 1 июня. Тогда же будет опубликован список комментаторов и ведущих студии.
Клубный Мундиаль: что известно
Состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года. Матчи пройдут на 12 аренах в 11 городах США.
От Европы участие примут 12 команд, среди которых две, где играют украинцы: мадридский "Реал" Андрея Лунина и лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина. Еще есть лондонский "Челси", но Михаил Мудрик на турнире, скорее всего, не сыграет из-за дисквалификации.
Также может сыграть на ЧМ американский "Лос-Анджелес", в составе которого выступает украинец Артем Смоляков. За право попасть на турнир клуб поборется в дополнительном плей-офф с мексиканской "Америкой". Матч состоится 31 мая в Лос-Анджелесе.
Среди отечественных футболистов опыт выступлений на клубных Мундиалях (в старом формате) имеет только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем того турнира.
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