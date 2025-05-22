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Клубный чемпионат мира: кто бесплатно покажет турнир в Украине

Четверг 22 мая 2025 12:08
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Клубный чемпионат мира: кто бесплатно покажет турнир в Украине Фото: Главный трофей клубного мундиаля (x.com/FIFACWC)
Автор: Андрей Костенко

Стал известен официальный транслятор Клубного чемпионата мира по футболу в Украине.

Где смотреть матчи турнира - подскажет РБК-Украина.

Как будут освещать турнир

Все матчи плей-офф и лучшие игры группового этапа отечественному болельщику будут доступны на платформах "Суспільного".

Абсолютно все матчи Мундиаля вживую покажет только глобальный стриминговый сервис DAZN, но без украинских комментариев.

В то же время "Суспільне" будет транслировать игры с украиноязычным комментатором: большинство матчей вживую можно будет посмотреть на платформах "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного", - сообщается на официальном сайте вещателя.

Как "Суспільне Спорт" будет освещать Клубный ЧМ

  • Трансляция матчей на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", местных телеканалах "Суспільного" (на всех платформах);
  • Ежедневные итоговые студии по результатам игрового дня;
  • Хайлайты всех поединков на собственном Youtube-канале;
  • Полные записи матчей на сайте телеканала;
  • Дайджесты игрового дня на Youtube-канале.

Вживую национальный вещатель покажет все матчи плей-офф, а также все поединки с участием украинских футболистов, в частности "Бенфики" Анатолия Трубина.

Подробное расписание всех матчей, которые будут транслироваться на "Суспільному", будет обнародовано после окончательного утверждения состава участников турнира - 1 июня. Тогда же будет опубликован список комментаторов и ведущих студии.

Клубный Мундиаль: что известно

Состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года. Матчи пройдут на 12 аренах в 11 городах США.

От Европы участие примут 12 команд, среди которых две, где играют украинцы: мадридский "Реал" Андрея Лунина и лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина. Еще есть лондонский "Челси", но Михаил Мудрик на турнире, скорее всего, не сыграет из-за дисквалификации.

Также может сыграть на ЧМ американский "Лос-Анджелес", в составе которого выступает украинец Артем Смоляков. За право попасть на турнир клуб поборется в дополнительном плей-офф с мексиканской "Америкой". Матч состоится 31 мая в Лос-Анджелесе.

Среди отечественных футболистов опыт выступлений на клубных Мундиалях (в старом формате) имеет только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем того турнира.

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