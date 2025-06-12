Топ-10 самых дорогих футболистов клубного ЧМ: у кого самая звездная коллекция
15 июня в США стартует Клубный чемпионат мира-2025, в котором примут участие 32 коллектива из шести футбольных конфедераций.
В предвкушении яркого футбола РБК-Украина представляет топ-10 самых дорогих футболистов-участников турнира по версии Transfermarkt.
Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид) - 180 млн евро
- Позиция: Центральный нападающий
- Возраст: 26 лет
- Национальность: Франция
Проводит первый сезон в составе "Реала", но уже стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 31 гол. Обладает взрывной скоростью, невероятной техникой и голевым чувством.
Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид) - 180 млн евро
- Позиция: Атакующий полузащитник
- Возраст: 21 год
- Национальность: Англия
За два сезона в "Реале" стал настоящим лидером. Комбинирует физику, технику и интеллект. Способен забивать и отдавать голевые передачи с любой позиции.
Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 180 млн евро
- Позиция: Центральный нападающий
- Возраст: 24 года
- Национальность: Норвегия
Один из лучших бомбардиров мира. Имеет прекрасную реализацию моментов, феноменальную физику и позиционную игру. Золотой актив "Сити" в атакующей линии.
Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид) - 170 млн евро
- Позиция: Левый вингер
- Возраст: 24 года
- Национальность: Бразилия
Один из самых ярких игроков современности. Его дриблинг и скорость способны взломать любую оборону. Когда в форме - настоящий террор для защиты соперника.
Джамал Мусиала ("Бавария") - 140 млн евро
- Позиция: Атакующий полузащитник
- Возраст: 22 года
- Национальность: Германия
Один из самых техничных молодых игроков. Виртуоз на мяче, быстрый, умный. Универсал, который может сыграть и как "десятка", и с фланга.
Федерико Вальверде ("Реал" Мадрид) - 130 млн евро
- Позиция: Центральный полузащитник
- Возраст: 26 лет
- Национальность: Уругвай
Мотор в центре поля "Реала". Невероятно выносливый, с хорошим ударом и универсальностью. Его присутствие - баланс между атакой и обороной.
Коул Палмер ("Челси") - 120 млн евро
- Позиция: Атакующий полузащитник
- Возраст: 23 года
- Национальность: Англия
Яркое открытие "Челси". После перехода из "Сити" раскрылся на полную. Острый, техничный, с отличным чувством момента.
Родри ("Манчестер Сити") - 110 млн евро
- Позиция: Опорный полузащитник
- Возраст: 28 лет
- Национальность: Испания
Один из лучших "якорей" современного футбола. Стратег, контролирующий темп игры. Важный элемент системы Пепа Гвардиолы. Действующий обладатель "Золотого мяча", который из-за травмы пропустил почти весь сезон. Сыграл лишь несколько минут на финише АПЛ, поэтому есть сомнения, что на КЧМ сможет сыграть в полную силу.
Хулиан Альварес ("Атлетико" Мадрид) - 100 млн евро
- Позиция: Центральный нападающий
- Возраст: 25 лет
- Национальность: Аргентина
Чемпион мира, который присоединился к "Атлетико". Универсальный в нападении, хорош в связке, способен решить эпизод самостоятельно.
Фил Фоден ("Манчестер Сити") - 100 млн евро
- Позиция: Правый вингер
- Возраст: 25 лет
- Национальность: Англия
Творческий лидер "Сити". Обладает фантастической координацией, видением поля и хладнокровием в завершении атак. Один из самых талантливых современных английских футболистов.
Самая звездная коллекция
Пятеро игроков из топ-10 представляют мадридский "Реал", трое - "Манчестер Сити", еще по одному - "Челси" и "Атлетико". Это лишний раз показывает, какие клубы собрали наибольшую концентрацию топ-звезд перед клубным ЧМ.
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