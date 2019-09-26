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НАБУ заперечує причетність до прослушки Труби

Новини » Політика    26.09.2019 - 12:08
НАБУ заперечує причетність до прослушки Труби
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Артем Ситник заперечує причетність НАБУ

Національне антикорупційне бюро України не мало ніякого стосунку до прослушки в кабінеті очільника Державного бюро розслідувань Романа Труби. Про це заявив директора НАБУ Артем Ситник, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про те, чи мають стосунок детективи НАБУ до встановлення прослушки у Труби, Ситник відповів: "Це не ми".

Нагадаємо, речниця бюро Анжеліка Іванова раніше заявила, що прослушка в кабінеті очільника Державного бюро розслідувань Романа Труби може нашкодити розслідуванню деяких резонансних справ, бо у його кабінеті проходять наради, на яких озвучують інформацію щодо розслідувань.

Зазначимо, 21 вересня джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що в кабінеті керівника Державного бюро розслідувань Романа Труби виявили прослушку. Після виявлення прослушки в бюро прибули співробітники поліції та почали обшуки.

Пізніше в своєму Telegram-каналі Труба підтвердив інформацію про виявлення засобів прослуховування у своєму кабінеті. Труба розповів, що прослушка була вмонтована у вентиляцію в його робочому кабінеті.

Прослушка Труби може нашкодити розслідуванню резонансних справ, - ДБР Труба підтвердив прослушку свого кабінету
Новини України НАБУпрослушкаРоман Труба
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