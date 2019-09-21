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У Труби знайшли прослушку і проводять обшуки

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 16:34
У Труби знайшли прослушку і проводять обшуки
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Обшуки у Труби проводить поліція

У кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявили прослушку, поліція проводить обшуки. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, обшуки в кабінеті директора ДБР проводить Національна поліція.

"Один із співробітників виявив елементи системи прослуховування в кабінеті директора ДБР. Зараз Нацполіція проводить оперативні дії", - повідомив співрозмовник.

Він уточнив, що прослушку знайшли у вентиляційній системі під час провітрювання приміщення.

Нагадаємо, в серпні в службовому кабінеті тепер уже колишнього заступника глави Генеральної прокуратури Анжели Стрижевської були виявлені прослуховуючі спецзасоби. У ГПУ звинуватили в цьому детективів Антикорупційного бюро.

Директор НАБУ Артем Ситник спростував, що прослушку встановило його відомство.

"Все, що ми слухаємо, робиться з санкції суду", - сказав він, відповідаючи на питання про прослуховування Стрижевської.

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Новини України обшукпрослушкаРоман Труба
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