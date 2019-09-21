Труба підтвердив прослушку свого кабінету

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Прослушка була вмонтована в систему вентиляції

Директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба підтверджує, що в його кабінеті виявили прослушку. Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

За його словами, сьогодні в робочому кабінеті знайшли апаратуру для прослуховування, яку вмонтували в вентиляційну систему.

"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, зокрема вибухотехніки і фахівці з кібербезпеки. Чекаємо результатів розслідування", - зазначив Труба.

Фото: прослушка в кабінеті Труби (Telegram Романа Труби)



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України відправила на повторне друге читання законопроект президента Володимира Зеленського, який передбачає дозвіл на прослушку народних депутатів.

Даний закон дозволяє НАБУ і Державному бюро розслідувань самостійно знімати інформацію з телекомунікаційних мереж в рамках проведення негласних слідчих і розшукових дій.

Відзначимо, в січні 2019 року Кабінет міністрів України посилив контроль над оборотом засобів прослушки після того, як Служба безпеки зіткнулася з двоякою трактуванням положень ліцензійних умов.