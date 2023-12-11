ua en ru
Пн, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Говорили откровенно: Зеленский рассказал о беседе с Орбаном

Понедельник 11 декабря 2023 01:38
UA EN RU
Говорили откровенно: Зеленский рассказал о беседе с Орбаном Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей беседе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

По словам Зеленского, двухсторонняя беседа касалась европейских дел двух государств.

"На полях инаугурации (президента Аргентины – ред.) говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном. Максимально откровенно и понятно, о наших европейских делах", - заявил президент Украины.

Визит Зеленского в Аргентину

Зеленский 10 ноября посетил с рабочим визитом Аргентину. Он поехал в Буэнос-Айрес на инаугурацию президента Аргентины.

Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном..

Во время визита также стало известно, что президент Украины в понедельник, 11 декабря, поедет в Соединенные Штаты. Там он встретится с президентом США Джо Байденом.

Венгрия против переговоров по вступлению Украины в ЕС

В начале ноября Европейская комиссия в отчете рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сразу заявил, что его страна выступает против открытия диалога.

При этом Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. Более того, венгерский премьер грозится заблокировать решение о начале переговоров о евроинтеграции Украины на саммите ЕС, который пройдет 14-15 декабря.

Более подробно о том, почему Венгрия блокирует начало вступительных переговоров Украины с ЕС - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Аргентина Виктор Орбан
NEWS
Зеленский коротко пообщался с Орбаном в Аргентине
Зеленский коротко пообщался с Орбаном в Аргентине
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО