У Сумській області окупанти викрали приватні авто, "швидку" та пожежну машину

Російські окупанти почали викрадати транспорт у жителів Сумської області. Військові РФ вже викрали декілька цивільних авто, машини спецслужб та шкільний автобус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького .

Серед викрадених російськими військовими авто:

"Тойота Хайлюкс" ВМ8200ВІ;

автобус "АС4234" ВМ4559АА;

"Тойота Лендкрузер 200" ВМ0070ВІ;

"Део Нексія" ВМ9689СК;

три машини зеленого кольору "ВАЗ2121 Нива" АТ6348СЕ, АТ6349СЕ, АТ4345СЕ;

темно-зелена "ВАЗ 21113" ВМ3449АМ;

карета швидкої "Пежо Боксер" ВМ6643ВВ;

пожежна машина у с. Великий Бобрик.

Живицький пояснив, що, ймовірно, окупанти під виглядом мирних жителів будуть намагатися проникнути у міста. Він нагадав, що у разі викрадення транспорту варто звертатися за номером "102", вказати марку, колір автівки та її державний номер.

"Наразі важливо контролювати, щоб машини з орками не заїжджали в наші населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-якими іншими шляхами", - додав Живицький.