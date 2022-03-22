У Сумській області окупанти викрали приватні авто, "швидку" та пожежну машину
Російські окупанти почали викрадати транспорт у жителів Сумської області. Військові РФ вже викрали декілька цивільних авто, машини спецслужб та шкільний автобус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Серед викрадених російськими військовими авто:
- "Тойота Хайлюкс" ВМ8200ВІ;
- автобус "АС4234" ВМ4559АА;
- "Тойота Лендкрузер 200" ВМ0070ВІ;
- "Део Нексія" ВМ9689СК;
- три машини зеленого кольору "ВАЗ2121 Нива" АТ6348СЕ, АТ6349СЕ, АТ4345СЕ;
- темно-зелена "ВАЗ 21113" ВМ3449АМ;
- карета швидкої "Пежо Боксер" ВМ6643ВВ;
- пожежна машина у с. Великий Бобрик.
Живицький пояснив, що, ймовірно, окупанти під виглядом мирних жителів будуть намагатися проникнути у міста. Він нагадав, що у разі викрадення транспорту варто звертатися за номером "102", вказати марку, колір автівки та її державний номер.
"Наразі важливо контролювати, щоб машини з орками не заїжджали в наші населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-якими іншими шляхами", - додав Живицький.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові знешкодили понад 15 300 російських окупантів, а також щонайменше 509 одиниць танків.
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