Тревоги в Украине по-новому: как изменились правила для разных заведений и их клиентов

Система объявления воздушных тревог в Украине на фоне регулярных затяжных атак РФ изменилась. Обновили также и правила для украинских предпринимателей.
Подробнее о разных "уровнях" воздушных угроз, как теперь работает система оповещений и что именно изменилось для бизнеса, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
4 сентября 2026 года Кабинет министров принял постановление №1092 про "Некоторые вопросы оптимизации защиты населения и реагирования на угрозы средств воздушного нападения".
Она, в частности, вводит дифференцированное оповещение о воздушных угрозах в Украине.
Речь о том, что сигнал "Воздушная тревога" в общенациональной автоматизированной системе централизованного оповещения (по информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины) дифференцируется с классификацией по разным уровням угроз средств воздушного нападения.
Так, "желтый" уровень - означает дроновую угрозу (например, при фиксации движения отдельных ударных или разведывательных БпЛА).
Между тем "красный" уровень - это:
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что отныне жители города будут получать разные сообщения - в зависимости от уровня опасности.
Причем каждое новое сообщение показывает актуальные на данный момент:
"Если вид угрозы меняется, новое сообщение автоматически заменяет предыдущее", - рассказали в КГГА.
Уточняется, что отдельный "Отбой" - между разными видами угроз - не объявляется.
"Например, если после сообщения "Дроновая опасность" поступает сообщение "Ракетная угроза", это означает, что актуальной является уже ракетная угроза", - объяснили гражданам.
Тем временем сообщение "Отбой" - означает, что "на данный момент для города не зафиксирована ни одна из перечисленных воздушных угроз".
Остановка работы бизнеса и предприятий во время каждой воздушной тревоги создает ощутимые экономические потери (как для частного сектора, так и для государства).
Особенно остро это ощущается в последнее время.
Так, например, в Киеве и области воздушные тревоги объявляют регулярно (их может быть более 10 в день), поскольку РФ запускает по столичному региону реактивные ударные дроны (новая волна которых может разгоняться до 320 км/ч).
Учитывая такую ситуацию, постановление Кабмина вводит важные изменения для субъектов хозяйствования - независимо от формы собственности.
Речь о том, что в случае установления "желтого" уровня угрозы, предприятия, учреждения и заведения могут продолжать свою работу (деятельность).
Главное условие для этого - наличие в помещениях, зданиях, сооружениях или на территориях:
Если временное или постоянное укрытие отсутствует, продолжать работу во время "желтой" воздушной тревоги можно:
"Особенности осуществления деятельности некоторых субъектов хозяйствования определяются отдельным решением Кабинета министров", - уточняется в документе.
Подчеркивается также, что пребывание посетителей в помещениях или на территориях предприятий, учреждений или заведений (которые продолжают работу во время "желтого" уровня угрозы) - осуществляется по их собственному усмотрению.
Следовательно, ответственность за такое решение возлагается на клиента, который сознательно остается во время дроновой угрозы в магазине, кафе или в любом другом заведении.
Напомним, ранее мы рассказывали, что бизнесу в Украине помогут быстро перенести склады в безопасные места.
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