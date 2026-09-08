Тревоги в Украине по-новому: как изменились правила для разных заведений и их клиентов

Разница между "желтым" и "красным" уровнями угрозы

4 сентября 2026 года Кабинет министров принял постановление №1092 про "Некоторые вопросы оптимизации защиты населения и реагирования на угрозы средств воздушного нападения".

Она, в частности, вводит дифференцированное оповещение о воздушных угрозах в Украине.

Речь о том, что сигнал "Воздушная тревога" в общенациональной автоматизированной системе централизованного оповещения (по информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины) дифференцируется с классификацией по разным уровням угроз средств воздушного нападения.

Так, "желтый" уровень - означает дроновую угрозу (например, при фиксации движения отдельных ударных или разведывательных БпЛА).

Между тем "красный" уровень - это:

либо массированная дроновая угроза;

либо ракетная угроза;

либо ракетно-дроновая угроза.

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Как работает новая система оповещений "по уровням"

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что отныне жители города будут получать разные сообщения - в зависимости от уровня опасности.

Причем каждое новое сообщение показывает актуальные на данный момент:

уровень угрозы ("желтый" или "красный");

вид угрозы ("Дроновая опасность", "Массированная дроновая угроза", "Ракетная угроза", "Ракетно-дроновая угроза").

"Если вид угрозы меняется, новое сообщение автоматически заменяет предыдущее", - рассказали в КГГА.

Уточняется, что отдельный "Отбой" - между разными видами угроз - не объявляется.

"Например, если после сообщения "Дроновая опасность" поступает сообщение "Ракетная угроза", это означает, что актуальной является уже ракетная угроза", - объяснили гражданам.

Тем временем сообщение "Отбой" - означает, что "на данный момент для города не зафиксирована ни одна из перечисленных воздушных угроз".

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Что изменилось для бизнеса и предпринимателей

Остановка работы бизнеса и предприятий во время каждой воздушной тревоги создает ощутимые экономические потери (как для частного сектора, так и для государства).

Особенно остро это ощущается в последнее время.

Так, например, в Киеве и области воздушные тревоги объявляют регулярно (их может быть более 10 в день), поскольку РФ запускает по столичному региону реактивные ударные дроны (новая волна которых может разгоняться до 320 км/ч).

Учитывая такую ситуацию, постановление Кабмина вводит важные изменения для субъектов хозяйствования - независимо от формы собственности.

Речь о том, что в случае установления "желтого" уровня угрозы, предприятия, учреждения и заведения могут продолжать свою работу (деятельность).

Главное условие для этого - наличие в помещениях, зданиях, сооружениях или на территориях:

либо временного укрытия для персонала и посетителей;

либо постоянного укрытия для персонала и посетителей.

Если временное или постоянное укрытие отсутствует, продолжать работу во время "желтой" воздушной тревоги можно:

только по согласованию с трудовым коллективом;

до обустройства укрытия - но не дольше чем в течение трех месяцев со дня вступления в силу постановления КМУ (то есть за это время собственник обязан обустроить надлежащее укрытие).

"Особенности осуществления деятельности некоторых субъектов хозяйствования определяются отдельным решением Кабинета министров", - уточняется в документе.

Подчеркивается также, что пребывание посетителей в помещениях или на территориях предприятий, учреждений или заведений (которые продолжают работу во время "желтого" уровня угрозы) - осуществляется по их собственному усмотрению.

Следовательно, ответственность за такое решение возлагается на клиента, который сознательно остается во время дроновой угрозы в магазине, кафе или в любом другом заведении.