ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Длительного мира не будет": Путин отверг идею сохранения "серых зон"

15:05 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
"Длительного мира не будет": Путин отверг идею сохранения "серых зон" Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Россия против сохранения "серых зон". Для Кремля существует только одна линия разграничения с Украиной - государственная граница.

Как сообщает РБК-Украина , об этом российский диктатор Владимир Путин заявил во время встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

"Мы знаем, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых серых зон. И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас существует только одна линия разграничения - линия государственной границы", - сказал Путин.

По его словам, "тогда все будет ясно: здесь вы, здесь мы, и это линия разграничения".

"Как только мы втягиваемся в рассуждения о "серых зонах", которые трактуются по-разному, сразу начинаются споры и нестабильность любых договоренностей. Никакого продолжительного мира не будет", - заявил российский диктатор.

Напомним, сегодня, 12 ноября, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Тема их переговоров - результаты трехсторонней встречи в Абу-Даби по урегулированию войны в Украине.

По данным источников РБК-Украина, во второй день встречи в Абу-Даби российская делегация отказалась обсуждать прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Черном море.

Фокус разговоров сместился на будущую архитектуру безопасности Европы, а сама война против Украины оказалась на втором плане.

Член украинской делегации Давид Арахамия также признал, что переговоры были жесткими из-за директив, с которыми приехали россияне.

В то же время, по его словам, обсуждение послевоенного будущего помогло наладить диалог, и есть хороший импульс найти решение к началу следующего года.

В то же время российская делегация во время переговоров в Абу-Даби четко и категорически выразила неизменные требования Москвы относительно полной капитуляции Украины и территориальных уступок, выходящих далеко за пределы Донбасса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Олешек
Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Олешек
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone