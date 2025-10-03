ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Потери россиян на Покровском направлении за месяц выросли на треть

Покровск, Пятница 03 октября 2025 13:08
UA EN RU
Потери россиян на Покровском направлении за месяц выросли на треть Фото: потери противника в обороне Покровской агломерации выросли (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За сентябрь потери врага в пехоте на участке обороны 7-го корпуса ДШВ выросли почти на 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В сентябре в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ потери россиян в пехоте выросли почти на 30%. Так, в прошлом месяце украинские военные на данном направлении обезвредили 1851 оккупанта. Из них:

  • безвозвратные потери - 1202,
  • санитарные - 649. А

А вот в августе наши воины обезвредили 1456 россиян:

  • 928 - безвозвратные,
  • 528 - санитарные.

"Продолжаем поражать бронированную, мото- и автотехнику противника. В сентябре защитники Покровска сумели уничтожить три танка, вывели из строя 41 пушку и РСЗО, сбили и "посадили" 3248 воздушных целей - дронов и "крыльев", - отметили военные.

В этом месяце благодаря началу использования специальных дронов-перехватчиков в небе над Покровском обезвредили вражеских "Шахедов" на 50% больше, чем в августе.

Рост потерь противника - не только следствие безуспешных попыток врага атаковать и захватить Покровск, но и слаженных действий защитников агломерации.

"Изучаем способы и характер инфильтрационных действий противника. По результатам анализа, блокируем попытки новых диверсионных групп проникнуть в Покровск", - отметили в корпусе.

Благодаря удачным действиям экипажей дронов чаще удается поражать россиян в местах их накопления и на подходах к передовым позициям наших военных. Военные отметили, что постепенно расширяют границы "килзоны", запуская FPV-дроны на несколько десятков километров в тыл врага.

Ситуация на фронте

Заметим, что на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 162 боестолкновения. Самыми сложными остаются два направления - Покровское и Новопавловское.

В то же время стоит добавить, что за последние сутки противник потерял на фронте 970 солдат, а также до трехсот дронов, артиллерию и танк. Еще бойцы ВСУ "минусовали" РСЗО врага.

Согласно прогнозу Генштаба, в ближайшее время россияне продолжат концентрировать свои усилия преимущественно на двух стратегически важных направлениях - Покровском и Добропольском.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины Оккупанты
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным