В Крыму поражен береговой ракетный комплекс россиян "Бастион", - Андрющенко

Во время сегодняшних взрывов во временно оккупированном Крыму был поражен российский береговой ракетный комплекс "Бастион".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Праздник. В Крыму поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс "Бастион", - написал Андрющенко.

Данный комплекс является одним из носителей ракет "Оникс", которым россияне наносят удары по территории Украины.

Кроме того, повреждены радиолокационные станции. Всего зафиксировано семь взрывов.

Фото: в Крыму поражен береговой ракетный комплекс россиян "Бастион" (t.me/andriyshTime)

Что известно о "Бастионе"

"Бастион-П" - ракетная система береговой обороны, созданная в России совместно с белорусским предприятием "Техносоюзпроект".

15 марта 2015 года стало известно о переброске системы в оккупированный Россией Крым.

В середине марта 2022 года российское Минобороны обнародовало информацию о применении этого комплекса против наземных целей в южных областях Украины. Впоследствии появилось видео запуска трех ракет. На видео видно, что комплекс расположен на полуострове Тарханкут в оккупированном Крыму.

Большая дальность стрельбы и высокая скорость полета противокорабельной ракеты "Оникс", которую выпускают с помощью комплекса "Бастион", делает удар по морским целям неожиданным. Ведь система может находиться на большом расстоянии от берега.

Комплекс достаточно мобильный, а потому отличается высокой маневренностью и скрытностью применения оружия. Гибкая программная траектория полета ракеты позволяет обходить зоны ПВО. Поэтому БРПК "Бастион" может подходить к цели по неожиданным направлениям.

Взрывы в Крыму

В среду, 23 августа, на западе временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Местные паблики публикуют фото, вероятно, из села Оленевка на западе полуострова.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что из-за взрывов поражены радиолокационные станции на Тарханкуте. Всего было семь взрывов.