Пять финалов и большие шансы на медали: как украинцы покоряют Всемирные игры-2025
Сборная Украины успешно пробилась в пять финальных этапов в двух видах спорта на Всемирных играх 2025 года. Уже завтра украинские спортсмены будут бороться за награды высшей пробы.
О результатах соревнований сообщает РБК-Украина.
Украинские атлеты успешно пробились в пять финальных соревнований в различных дисциплинах на Всемирных играх-2025, проходящих в китайском Чэнду.
София Соколова выходит в финал в вейксерф-ским
Представительница воднолыжного спорта София Соколова показала третий результат в своей группе на полуфинале и обеспечила себе место в финальном заезде в дисциплине вейксерф-ским. Финал состоится завтра, 10 августа.
Сборная Украины по "Драконам" гарантировала четыре финала
Четыре финальные билеты на Всемирных играх-2025 получила украинская команда по гребле на лодках "Дракон".
Украинцы стабильно финишировали вторыми во всех предыдущих и полуфинальных заплывах в категориях Д-8 на 200 м и 500 м (открытая категория) и Д-10 на 200 м и 500 м (смешанная категория).
Сегодня, 9 августа, в 11:30, украинцы будут выступать в финальном заезде Д-8 на дистанции 2000 м (открытая категория).
Результатов других украинских спортсменов
В каратэ на стадии группового этапа завершили борьбу Андрей Заплитный (75 кг) и Валерий Чеботарь (84 кг).
В то же время Ризван Талибов, который победил в трех поединках предварительного раунда, вышел в полуфинал, где сегодня встретится с иранцем Салехом Абазари.
В гребле на байдарках и каноэ Максим Редько занял восьмое место в квалификации на короткой дистанции и прекратил дальнейшую борьбу.
Медальные достижения и текущий медальный зачет
Напомним, что 8 августа каратистка Анжелика Терлюга принесла Украине первую медаль Всемирных игр-2025.
А впоследствии пара Ефросинии Кривицкой и Ивана Лабунца получила первое золото.
Благодаря этим успехам Украина сейчас занимает шестое место в медальном зачете.