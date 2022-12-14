RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трибунал должен заняться российской агрессией в Украине, даже заочно, - президент Латвии

Фото: президент Латвии Эгилс Левитс (flickr.com/valstsprezidents)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что спецтрибунал должен рассмотреть российскую агрессию в Украине, даже заочно. Таким образом, военный суд может конфисковать зарубежные активы Москвы для восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам латвийского лидера, российское вторжение является грубейшим нарушением международного права с 1945 года. Поэтому специальный трибунал должен заняться российской агрессией, в частности, чтобы защитить глобальную систему.

"Одно из последствий - арест российских активов за рубежом", - добавил он.

Напомним, ранее мы объясняли, что цель Украины заключается в создании такого механизма, который мог судить политических и военных руководителей РФ за их преступления против Украины.

Сообщалось, что Нидерланды выразили готовность к созданию специального трибунала для РФ в Гааге.

Более подробно об спецтрибунале читайте в материале РБК-Украина "Суд для Путина. Чего добивается Украина и что об этом говорят в мире".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеЛатвияСуд