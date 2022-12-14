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Трибунал має зайнятися російською агресією в Україні, навіть заочно, - президент Латвії

Фото: президент Латвії Егілс Левітс (flickr.com/valstsprezidents)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що спецтрибунал має розглянути російську агресію в Україні навіть заочно. Таким чином військовий суд може конфіскувати закордонні активи Москви для відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами латвійського лідера, російське вторгнення є грубим порушенням міжнародного права з 1945 року. Тому спеціальний трибунал має зайнятися російською агресією, зокрема щоб захистити глобальну систему.

"Один із наслідків - арешт російських активів за кордоном", - додав він.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що мета України полягає у створенні такого механізму, який міг судити політичних та військових керівників РФ за їхні злочини проти України.

Повідомлялося, що Нідерланди висловили готовність до створення спеціального трибуналу РФ у Гаазі.

Докладніше про спецтрибунал читайте у матеріалі РБК-Україна "Суд для Путіна. Чого добивається Україна і що про це говорять у світі".

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