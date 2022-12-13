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Нидерланды готовы к созданию трибунала для России в Гааге, - МИД

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Нидерланды, Вторник 13 декабря 2022 01:12
Нидерланды готовы к созданию трибунала для России в Гааге, - МИД Фото: Нидерланды готовы создавать спецтрибунал для России (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Нидерланды выразили готовность к созданию специального трибунала в Гааге, где будут судить виновных в российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Издание пишет, что министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Международный уголовный суд в Гааге не сможет взять на себя это дело, поэтому необходимо создать отдельную структуру. Он добавил, что Нидерланды вместе со странами ЕС будут искать международную поддержку и финансирование для этого.

Однако прокурор МКС Карим Хан на прошлой неделе предупредил о возможности фрагментации и заявил, что его суд действительно лучше всего подходит для судебных процессов, связанных с преступлениями агрессии, поскольку государства-члены могут устранить "пробелы, которые, как утверждается, существуют".

Напомним, ранее мы объясняли, что цель Украины заключается в создании такого механизма, который мог судить политических и военных руководителей РФ за их преступления против Украины.

Добавим, что в сентябре в Украине была создана рабочая группа по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Более подробно об этом читайте в материале РБК-Украина "Суд для Путина. Чего добивается Украина и что об этом говорят в мире".

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