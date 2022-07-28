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Трибунал для Путіна та його соратників: коли буде і чого очікувати

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Київ, Четвер 28 липня 2022 08:52
Трибунал для Путіна та його соратників: коли буде і чого очікувати Фото: Путіна і його соратників чекає трибунал (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Мета України, щоб запрацював такий механізм, який міг судити політичних та військових керівників РФ за їх злочини проти України. Саме створення може зайняти час, але після - суд над Путіним та його соратниками може пройти відносно швидко.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України".

Як розповів в коментарі виданню посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, який займається цим питанням, мова може йти приблизно про кілька десятків людей: російський президент Володимир Путін, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, глава МЗС РФ Сергій Лавров, генерали російського Генштабу і т. д.

Передбачається, що такий трибунал буде працювати на додаток до МКС: в Гаазі розглядатимуть геноцид, військові злочини і злочини проти людяності щодо більш широкого кола осіб, а на трибуналі - проти керівництва, обвинуваченого в агресії проти України.

Тобто, за словами Кориневича, можливі кілька шляхів створення такого трибуналу і надання йому потрібної легітимності:

  • в першу чергу, через підписання міжнародного договору між Україною та іншими країнам,
  • другий - через домовленість з Радою Європи,
  • третій - через рішення Генасамблеї ООН.

Таким чином, якщо задумане вдасться здійснити, будь-яким шляхом, і трибунал буде створений, то сам по собі розгляд справи може піти відносно швидко, принаймні, явно швидше, ніж зазвичай в міжнародних судах.

"Я б хотів бачити просування з цього питання до кінця року, але річ у тому, що ми самі як Україна не можемо створити трибунал. Але в разі його створення він зможе рухатися набагато швидше інших судів, тому що злочин агресії простіше доводити, ніж інші міжнародні злочини. І обвинувальний акт щодо конкретних осіб можна підготувати протягом декількох місяців", - підсумував Кориневич.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба раніше закликав створити Спеціальний трибунал для притягнення найвищого керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії.

Додамо, також нещодавно в уряді розповіли про перспективу трибуналів та судів щодо Росії.

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