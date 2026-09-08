Отставка генпрокурора: Зеленский встречался с Кравченко и руководителями НАБУ и САП

Как сообщает РБК-Украина , об этом украинский лидер заявил во время общения с журналистами.

По его словам, после продолжительной встречи с генеральным прокурором тот написал соответствующее заявление, а представление по этому вопросу направят в Верховную Раду Украины.

Зеленский рассказал о встрече с Кравченко

Говоря о кадровых вопросах, Зеленский отметил, что накануне посвятил им значительную часть дня. В частности, президент встретился с генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко, представителями НАБУ и САП.

"Далее я встречался с руководителями НАБУ, САП, с генеральным прокурором Украины. У меня была достаточно длинная встреча с генпрокурором. Он написал соответствующее заявление и представление будет направлено в Верховную Раду Украины", - сообщил глава государства.

Таким образом, после встречи с генеральным прокурором Украины Зеленский соответствующее представление направит народным депутатам, которые должны проголосовать за отставку генерального прокурора.

Отметим, ранее на фоне расследования НАБУ в отношении должностных лиц Офиса генерального прокурора, Руслан Кравченко заявлял, что не собирается самостоятельно оставлять должность. При этом он подчеркивал, что готов принять решение Верховной Рады.

Позже, Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Он подчеркнул, что считает свое решение политическим и принял его осознанно. При этом он отметил, что его позиция относительно выдвинутых обвинений остается неизменной.

Операция "Карфаген": что известно

Антикоррупционные органы раскрыли детали спецоперации "Карфаген", в рамках которой расследуется деятельность незаконных колцентров и схема легализации полученного ими имущества.

В деле фигурирует заместитель начальника департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива, которого следствие считает причастным к кураторству этой деятельности.

Отдельно в материалах дела упоминается генеральный прокурор Руслан Кравченко. Во время судебного заседания прокурор САП сообщил, что детективы зафиксировали его разговор с Кропивой, который состоялся 4 марта 2026 года.

По версии следствия, из содержания общения можно сделать вывод, что Кропива пользовался покровительством Кравченко, что, как утверждается, позволяло ему обладать значительными властными полномочиями.

Следствие также обращает внимание на другие эпизоды. Согласно обнародованным материалам, Кропива организовывал ремонтные работы в доме в Козине, где проживает Кравченко, включая установку газового генератора.

Кроме того, по данным следствия, Кропива занимался организацией перелета в Испанию жены и сожительницы Кравченко незадолго до командировки туда самого генпрокурора. Там же он, как утверждается, планировал празднование дня рождения Кравченко, который отмечает его 14 марта.