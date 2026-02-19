Готовил взрыв возле кафе: дезертир хотел убить чиновника по обороне в Кропивницком
Служба безопасности Украины задержала вражеского агента, который готовил покушение на чиновника госучреждения, отвечающего за оборонную подготовку на Кировоградщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.
Читайте также: 17-летняя девушка готовила серию терактов в Харькове: СБУ разоблачила агента ФСБ "на горячем"
Согласно данным расследования, злоумышленник - 27-летний мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть, планировал взорвать чиновника возле кафе в Кропивницком.
Во время слежки за чиновником агент РФ изучал его распорядок дня, основные локации пребывания и маршруты перемещения по улицам города.
Агента ФСБ задержали "на горячем", когда он провел разведку места запланированного теракта и доложил куратору о готовности к совершению взрыва. В дальнейшем он должен был получить от россиян инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства для закладки и дистанционного подрыва.
Фото: задержание агента ФСБ (t.me/SBUkr)
Задержанному агенту РФ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Задержание других вражеских агентов
Напомним, недавно в Кропивницком правоохранители задержали несовершеннолетнюю, которую подозревают в корректировке вражеских ударов по энергетической инфраструктуре. По данным следствия, она планировала установить на территории Кропивницкой ТЭЦ GPS-трекер, замаскированный под снег.
Кроме того, СБУ и Нацполиция разоблачили сеть агенток ФСБ, которые изготавливали самодельные бомбы для терактов в многолюдных местах Киева и Житомира.
Взрывы готовила 24-летняя контрактница ВСУ и ее 25-летняя подруга. В декабре 2025 года правоохранители задержали трех участников этой же сети после совершения ими теракта в Дарницком районе Киева.