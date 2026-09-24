Три работника на миллиардные активы: АРМА выбрало управляющего для IDS Ukraine

Кто стал управляющим IDS Ukraine

Победителем конкурса АРМА определило ООО "Юридическое бюро "Приоритас". Речь идет о корпоративных правах группы IDS Ukraine - одного из крупнейших производителей бутилированной воды в Украине, в которую входят, в частности, "Моршинская" и "Миргородская".

По данным, приведенным в открытых реестрах и финансовой отчетности, "Приоритас" относится к категории микропредприятий. Уставный капитал компании составляет 1000 грн, а штат - три работника. Чистая прибыль за 2025 год составила около 8,4 тыс. грн.

Для сравнения, консолидированная выручка IDS Ukraine за 2025 год составила около 7,4 млрд грн, в компаниях группы работают около 3 тысяч человек, а стоимость активов в публичных оценках составляет около 8 млрд грн.

При этом АРМА заявляло, что по новым правилам конкурса для IDS Ukraine были ужесточены требования к кандидатам и предусмотрены дополнительные механизмы контроля за управлением стратегическими активами.

Как пишет Forbes о ходе конкурса, комиссия признала обоснование ставки "Приоритас" должным. Представители компании пояснили, что планируют сокращать расходы на управление и увеличивать доход активов, в частности, через расширение экспорта и оптимизацию логистики.

"После этого комиссия проголосовала за оглашение результатов аукциона и определила "Приоритас" победителем. В протоколе зафиксировано решение по результату отбора, однако договор управления пока не заключался", - сообщает издание.

Финансовая модель и страхование активов

В обосновании своего предложения "Приоритас" отметилj, что управление активом будет осуществляться без создания отдельных структурных подразделений и существенного увеличения штата. Компания планирует использовать имеющихся работников и привлекать специалистов по аутсорсингу.

Отдельные вопросы возникли к финансовой модели предложения. В анализе конкурсной документации отмечается, что в расчетах участника не учтены должным образом отдельные обязательные налоговые платежи. Также были выявлены разногласия в расчете ожидаемого вознаграждения управляющего.

Еще один аспект - страхование актива. Проект договора АРМА предусматривает обязанность управляющего застраховать активы в пользу агентства в полную оценочную стоимость.

В документах "Приоритас" говорится об отсутствии на рынке соответствующего страхового продукта. Предусмотренный компанией резерв на страхование составляет 600 тыс. грн в год.

Почему возникли вопросы к выбору победителя

Как известно, АРМА отклонило предложение первого участника конкурса - КУА "Укркапитал", который предложил управлять активом за вознаграждение 0,01% от чистой прибыли. После этого агентство перешло к следующему предложению - "Приоритас" с вознаграждением 0,9%.

Конкурс проходил с участием Комиссии по определению управляющего сложными активами. Ее председателем в апреле 2026 года избрали бизнес-омбудсмена Украины Анку Фельдгузен. АРМА тогда заявляло, что ее участие должно усилить независимость и доверие к процессу отбора управляющих.

Таким образом, решение по IDS Ukraine неизбежно задает вопрос не только о конкретном победителе, но и о критериях, по которым государство определяет способность частной компании управлять активами такого масштаба, в частности:

как компания с уставным капиталом 1000 грн, тремя работниками и без сопоставимого по масштабу подтвержденного операционного опыта будет обеспечивать управление корпоративными правами многомиллиардного бизнеса;

достаточно ли проверена реалистичность ее финансовой модели;

каким образом будет выполнено требование по страхованию актива;

кто будет нести ответственность, если предложенная модель управления окажется нежизнеспособной.

Эти вопросы должны получить публичные ответы - особенно учитывая, что речь идет об одном из крупнейших активов, переданных государству в управление.