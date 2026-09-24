Три працівники на мільярдні активи: АРМА обрало управителя для IDS Ukraine

Хто став управителем IDS Ukraine

Переможцем конкурсу АРМА визначило ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас". Йдеться про корпоративні права групи IDS Ukraine - одного з найбільших виробників бутильованої води в Україні, до якої входять, зокрема, "Моршинська" та "Миргородська".

За даними, наведеними у відкритих реєстрах та фінансовій звітності, "Пріорітас" належить до категорії мікропідприємств. Статутний капітал компанії становить 1000 грн, а штат - три працівники. Чистий прибуток за 2025 рік становив близько 8,4 тис. грн.

Для порівняння, консолідований виторг IDS Ukraine за 2025 рік становив близько 7,4 млрд грн, у компаніях групи працюють близько 3 тисяч людей, а вартість активів у публічних оцінках сягає близько 8 млрд грн.

При цьому саме АРМА заявляло, що за новими правилами конкурсу для IDS Ukraine були посилені вимоги до кандидатів та передбачені додаткові механізми контролю за управлінням стратегічними активами.

Як пише Forbes про перегбіг конкурсу, комісія визнала обґрунтування ставки "Пріорітас" належним. Представники компанії пояснили, що планують скорочувати витрати на управління та збільшувати дохід активів, зокрема через розширення експорту й оптимізацію логістики.

"Після цього комісія проголосувала за оголошення результатів аукціону та визначила "Пріорітас" переможцем. У протоколі зафіксовано рішення щодо результату відбору, однак договір управління поки не укладався", - повідомляє видання.

Фінансова модель та страхування активів

В обґрунтуванні своєї пропозиції "Пріорітас" зазначило, що управління активом здійснюватиметься без створення окремих структурних підрозділів і без суттєвого збільшення штату. Компанія планує використовувати наявних працівників та залучати спеціалістів на аутсорсингу.

Окремі питання виникли до фінансової моделі пропозиції. В аналізі конкурсної документації зазначається, що в розрахунках учасника не були належним чином враховані окремі обов'язкові податкові платежі. Також було виявлено розбіжності у розрахунку очікуваної винагороди управителя.

Ще один аспект - страхування активу. Проєкт договору АРМА передбачає обов'язок управителя застрахувати активи на користь агентства на повну оціночну вартість.

Водночас у документах "Пріорітас" йдеться про відсутність на ринку відповідного страхового продукту. Передбачений компанією резерв на страхування становить 600 тис. грн на рік.

Чому виникли питання до вибору переможця

Як відомо, АРМА відхилило пропозицію першого учасника конкурсу - КУА "Укркапітал", який запропонував управляти активом за винагороду 0,01% від чистого прибутку. Після цього агентство перейшло до наступної пропозиції - "Пріорітас" із винагородою 0,9%.

Конкурс проходив за участю Комісії з визначення управителя складних активів. Її головою у квітні 2026 року обрали бізнес-омбудсмена України Анку Фельдгузен. АРМА тоді заявляло, що її участь має посилити незалежність і довіру до процесу відбору управителів.

Тож рішення щодо IDS Ukraine неминуче ставить питання не лише про конкретного переможця, а й про критерії, за якими держава визначає спроможність приватної компанії управляти активами такого масштабу, зокрема:

як компанія зі статутним капіталом 1000 грн, трьома працівниками та без співставного за масштабом підтвердженого операційного досвіду забезпечуватиме управління корпоративними правами багатомільярдного бізнесу;

чи достатньо перевірена реалістичність її фінансової моделі;

яким чином буде виконана вимога щодо страхування активу;

хто нестиме відповідальність, якщо запропонована модель управління виявиться нежиттєздатною.

Ці питання мають отримати публічні відповіді - особливо з огляду на те, що йдеться про один із найбільших активів, переданих державі в управління.