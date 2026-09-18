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"Приоритас" может получить в управление права на "Моршинске": что известно о компании

16:08 18.09.2026 Пт
3 мин
aimg Елена Ткаченко
"Приоритас" может получить в управление права на "Моршинске": что известно о компании Права на IDS Ukraine и "Моршинскую" передадут бюро "Приоритас"? (фото: ids.ua)
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Корпоративные права компании IDS Ukraine, в которую входит известный производитель минеральной воды "Моршинская", вскоре могут перейти в управление юридического бюро "Приоритас". Этого игрока называют единственным независимым участником торгов, предложившим к тому же одно из наиболее привлекательных предложений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал OBOZ.UA.

Что именно передадут в управление

Управляющий получает контроль именно над корпоративными правами, а не над ежедневной работой заводов.

Производство, логистика, персонал и продажи продолжают функционировать в рамках привычной операционной системы.

Почему предыдущий управляющий не смог выполнить условия

Ранее конкурс на управление активом выиграла КУА "Укркапитал", предложив вознаграждение на уровне 0,01% от дохода - около 100 тыс. грн в год.

Впоследствии это предложение было отклонено из-за отсутствия достаточного экономического обоснования. По приведенным расчетам, за три года такая модель управления могла привести к ущербу около 12 млн грн.

Отдельно в публикации упоминается связь "Укркапитала" с банком "Украинский капитал", который в прошлом году получил значительный штраф от НБУ, а также с компаниями и лицами, фигурирующими в уголовных производствах.

Какую модель предложил "Приоритас"

Новый вероятный управляющий - юридическое бюро "Приоритас" - предложил вознаграждение в размере 0,9%. Хотя эта цифра также невелика, она подкреплена расчетами.

На старте управляющему необходимо будет понести ряд расходов. В частности, речь идет об использовании платформы электронных площадок, на которую требуется около 5 млн грн, а также о банковских гарантиях и страховании.

Согласно предложенной модели, ставка 0,9% позволяет покрыть стартовые расходы первого года и обеспечить выполнение договора в будущем.

Почему "Приоритас" называют независимым игроком

Среди других претендентов на управление активом были мощные финансово-промышленные группы и структуры, связанные с крупным украинским ритейлом и банками.

В случае с "Приоритас" открытые данные не демонстрируют принадлежности компании к олигархическим кланам или политическим центрам.

Компания работает с 2013 года и уже имеет опыт управления крупными активами. В частности, ему принадлежит 100% крупнейшего производителя туристических товаров в Украине Terra Incognita.

Также у компании есть профильная команда, поскольку задача управляющего - реализовывать права государства на дивиденды и корпоративный контроль, а не подменять собой директоров заводов.

"Если управляющий не занимается непосредственным производством, логистикой, продажами или кадровой политикой операционной компании, ему не нужен штат, сопоставимый со штатом самой IDS Ukraine. Его функция - обеспечить корпоративный контроль", - говорится в публикации.

Как будут выбирать нового управляющего IDS Ukraine

Напомним, в группу IDS Ukraine входят известные украинские бренды минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская". Активы связаны с находящимся под санкциями Украины и международных партнеров российским олигархом Михаилом Фридманом.

Комиссия, возглавляемая бизнес-омбудсменом Анкой Фельдгузен, рассмотрела документы компаний-претендентов и допустила пятерых участников к следующему этапу - электронному аукциону.

Победителем станет участник, который будет соответствовать установленным условиям отбора и предложит наименьшую стоимость услуг по управлению активами. Его автоматически определит электронная система закупок по результатам торгов.

Ранее в интервью РБК-Украина Всеволод Билас рассказал о финансовом состоянии IDS Ukraine, налоговых вопросах, аресте корпоративных прав и перспективах "Моршинской".

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