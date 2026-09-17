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Аукцион АРМА по "Моршинской": управляющим может стать юрбюро со штатом в три человека

15:05 17.09.2026 Чт
3 мин
aimg Сергей Новиков
Аукцион АРМА по "Моршинской": управляющим может стать юрбюро со штатом в три человека АРМА продолжает выбирать управляющего активами "Моршинской" (фото: facebook.com/arma.gov.ua)
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Конкурс Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) по отбору управляющего корпоративными правами IDS Ukraine вышел на новый этап. После выбытия победителя аукциона КУА "Укркапитал" агентство перешло к оценке предложения следующего участника - ООО "Юридическое бюро "Приоритас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обоснование ценового предложения "Приоритас", которое есть в распоряжении редакции.

Кто претендует на управление активами IDS Ukraine

КУА "Укркапитал", которая победила на аукционе АРМА, выбыла из процедуры после того, как тендерная комиссия не приняла ее объяснения о готовности управлять активами IDS Ukraine (бренды "Моршинская", "Миргородская") за 0,01% чистой прибыли.

По собственным расчетам компании, обслуживание договора стоило бы около 10 млн гривен, тогда как ожидаемое вознаграждение составляло всего 109,9 тыс. гривен в год.

Теперь АРМА перешло к оценке предложения следующего участника, ООО "Юридическое бюро "Приоритас", которое предложило комиссию 0,9%.

Согласно обоснованию, в штате юридического бюро работают три человека. Для управления активами IDS Ukraine компания планирует привлекать посторонних специалистов на условиях аутсорсинга.

В документе говорится, что директора по контракту планируют нанять только с 1 октября. Учредитель компании должен исполнять обязанности юридического заместителя на минимальную зарплату. Финансового аналитика и других специалистов планируют привлекать извне.

По расчетам "Приоритас", это позволит сэкономить около 550 тыс. гривен кадровых расходов.

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Таким образом, юридическое бюро со штатом в три человека планирует управлять бизнесом с годовым доходом почти 4 млрд гривен через привлечение посторонних специалистов на аутсорсинге. Такой подход ставит под сомнение наличие у претендента собственного опыта и ресурсов для управления крупнейшим игроком рынка бутылированных вод Украины.

Какой план управления предлагает "Приоритас"

В своем обосновании компания отмечает, что количественные цели управления активом планируют уточнить после получения доступа к документам предприятия. В то же время готовый план развития IDS Ukraine в документе не приведен.

В качестве примеров потенциального развития компания упоминает свое влияние на производителя спортивного снаряжения "Терра Инкогнита". Среди предложенных идей - создание линеек спортивных напитков на мощностях IDS Ukraine, а также использование возможностей на рынке на фоне проблем с производством Coca-Cola в Украине.

Отдельно в обосновании говорится о страховании активов. "Приоритас" отмечает, что получило письма от страховых компаний об отсутствии соответствующего продукта на рынке. Из-за этого расходы по страхованию актива стоимостью, по оценке компании, от 5 до 8 млрд гривен были исключены из бюджета.

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В то же время конкурс проходит на фоне отсутствия актуальной независимой оценки активов IDS Ukraine. Срок действия последней оценки истек 6 сентября.

Отсутствие новой рыночной оценки может создавать юридическую неопределенность в управлении имуществом, что создает риски занижения гарантированных платежей в бюджет и угрожает миллиардными убытками государству из-за судебных обжалований.

Ранее также сообщалось, что британские акционеры "Моршинской" заявили о намерении обратиться в международные суды. Поводом стали попытки АРМА лишить их активов.

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