В Украине разрешили продавать лекарства на АЗС, но есть условие

Кабинет министров Украины 26 декабря разрешил продавать лекарства на автозаправочных станциях (АЗС). Однако есть один нюанс - речь идет исключительно о безрецептурных лекарствах; на другие виды препаратов разрешение не распространяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Отмечается. что правительство внесло изменения в лицензионные условия розничной торговли безрецептурными лекарственными средствами. Отныне их разрешено продавать в помещениях АЗС.

В Минздраве считают, что это позволит сделать базовые лекарственные средства более доступными для людей, особенно в отдаленных районах, в ночное время и в условиях отключений электроэнергии. В то же время решение не выведет такую торговлю из-под контроля государства.

При этом речь идет исключительно о безрецептурных препаратах - тех, которые люди могут применять самостоятельно. А сети АЗС сначала должны получить соответствующие лицензии на продажу лекарств. Только на основании полученной лицензии АЗС смогут в розницу торговать безрецептурными лекарствами.

Также перечисляются условия (кроме лицензии), при которых на АЗС может осуществляться торговля лекарствами: