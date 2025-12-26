В Украине разрешили продавать лекарства на АЗС, но есть условие
Кабинет министров Украины 26 декабря разрешил продавать лекарства на автозаправочных станциях (АЗС). Однако есть один нюанс - речь идет исключительно о безрецептурных лекарствах; на другие виды препаратов разрешение не распространяется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.
Отмечается. что правительство внесло изменения в лицензионные условия розничной торговли безрецептурными лекарственными средствами. Отныне их разрешено продавать в помещениях АЗС.
В Минздраве считают, что это позволит сделать базовые лекарственные средства более доступными для людей, особенно в отдаленных районах, в ночное время и в условиях отключений электроэнергии. В то же время решение не выведет такую торговлю из-под контроля государства.
При этом речь идет исключительно о безрецептурных препаратах - тех, которые люди могут применять самостоятельно. А сети АЗС сначала должны получить соответствующие лицензии на продажу лекарств. Только на основании полученной лицензии АЗС смогут в розницу торговать безрецептурными лекарствами.
Также перечисляются условия (кроме лицензии), при которых на АЗС может осуществляться торговля лекарствами:
- соблюдение условий хранения лекарственных средств, определенных производителем;
- обеспечение процессов получения лекарственных средств и проведения входного контроля уполномоченным лицом субъекта хозяйствования, которое имеет документ о высшем образовании не ниже начального уровня (короткого цикла) по специальности "Фармация, промышленная фармация";
- обустройство в помещении АЗС отдельной зоны для надлежащего хранения лекарственных средств в соответствии с требованиями производителя, отдельно от других товаров.
Отпускать лекарства на АЗС могут работники станции. Также разрешается торговля через вендинговые автоматы - если АЗС придерживается всех необходимых условий.
"Введение таких изменений направлено на повышение физической доступности безрецептурных лекарственных средств в условиях ограниченной работы аптечной сети и неравномерного размещения аптечных учреждений на территории Украины. В некоторых населенных пунктах, в частности в сельской местности и прифронтовых регионах, стационарные аптеки отсутствуют или работают нестабильно, что затрудняет своевременное получение необходимых лекарственных средств", - добавили в Минздраве.
Напомним, что Кабинет министров Украины 26 декабря также принял постановление, которое откладывает вступление в силу решений правительства о введении в стране системы электронного акциза (е-Акциз). Сроки перенесли с 1 января 2026 года на 1 ноября 2026 года.