Главная » Бизнес » Экономика

В Украине разрешили продавать лекарства на АЗС, но есть условие

Украина, Пятница 26 декабря 2025 22:17
UA EN RU
В Украине разрешили продавать лекарства на АЗС, но есть условие Иллюстративное фото: продавать лекарства разрешили не только в аптеках (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Кабинет министров Украины 26 декабря разрешил продавать лекарства на автозаправочных станциях (АЗС). Однако есть один нюанс - речь идет исключительно о безрецептурных лекарствах; на другие виды препаратов разрешение не распространяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Отмечается. что правительство внесло изменения в лицензионные условия розничной торговли безрецептурными лекарственными средствами. Отныне их разрешено продавать в помещениях АЗС.

В Минздраве считают, что это позволит сделать базовые лекарственные средства более доступными для людей, особенно в отдаленных районах, в ночное время и в условиях отключений электроэнергии. В то же время решение не выведет такую торговлю из-под контроля государства.

При этом речь идет исключительно о безрецептурных препаратах - тех, которые люди могут применять самостоятельно. А сети АЗС сначала должны получить соответствующие лицензии на продажу лекарств. Только на основании полученной лицензии АЗС смогут в розницу торговать безрецептурными лекарствами.

Также перечисляются условия (кроме лицензии), при которых на АЗС может осуществляться торговля лекарствами:

  • соблюдение условий хранения лекарственных средств, определенных производителем;
  • обеспечение процессов получения лекарственных средств и проведения входного контроля уполномоченным лицом субъекта хозяйствования, которое имеет документ о высшем образовании не ниже начального уровня (короткого цикла) по специальности "Фармация, промышленная фармация";
  • обустройство в помещении АЗС отдельной зоны для надлежащего хранения лекарственных средств в соответствии с требованиями производителя, отдельно от других товаров.

Отпускать лекарства на АЗС могут работники станции. Также разрешается торговля через вендинговые автоматы - если АЗС придерживается всех необходимых условий.

"Введение таких изменений направлено на повышение физической доступности безрецептурных лекарственных средств в условиях ограниченной работы аптечной сети и неравномерного размещения аптечных учреждений на территории Украины. В некоторых населенных пунктах, в частности в сельской местности и прифронтовых регионах, стационарные аптеки отсутствуют или работают нестабильно, что затрудняет своевременное получение необходимых лекарственных средств", - добавили в Минздраве.

Напомним, что Кабинет министров Украины 26 декабря также принял постановление, которое откладывает вступление в силу решений правительства о введении в стране системы электронного акциза (е-Акциз). Сроки перенесли с 1 января 2026 года на 1 ноября 2026 года.

