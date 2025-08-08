Три шага, чтобы стать студентом: что нужно успеть абитуриентам до 9 августа

Абитуриенты, которые в своем электронном кабинете получили сообщение о рекомендации к зачислению (на бюджет или контракт), должны выполнить все требования до 18:00 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua .

Процедура состоит из трех обязательных шагов.

Шаг 1. Подтверждение места обучения

Сделать это можно лично в вузе или дистанционно в электронном кабинете абитуриента через квалифицированную электронную подпись (КЭП). Те, кто находится на оккупированных территориях или за рубежом и не имеют КЭП, могут загрузить сканкопию подписанного заявления.

Шаг 2. Подача копий документов

Поступающие должны предоставить в приемную комиссию копии документов, перечень которых указан на сайте выбранного вуза. Среди самых распространенных:

паспорт (из паспорта-книжечки понадобятся копии страницы 1,2 и страницы с пропиской; с ID-карты - копия пластика с обеих сторон и выписка из реестра о месте регистрации),

идентификационный код,

военно-учетные документы (для военнообязанных - военный билет или временное удостоверение военнообязанного, а для призывников - удостоверение о приписке к призывным участкам),

аттестат,

фото,

документы для подтверждения льгот.

Подать можно как лично, так и онлайн с подписанием каждого файла КЭП.

Шаг 3. Подписание договора

Заключается договор между вузом и поступающим (или его родителями, если он несовершеннолетний) - очно или дистанционно.

Абитуриенты с временно оккупированных территорий могут выполнить требования к зачислению в течение шести месяцев после начала обучения. А те, кто поступает по иностранному аттестату, должны за полгода получить украинский документ о полном общем среднем образовании, иначе зачисление отменят.

Только после выполнения всех трех шагов статус в кабинете изменится на "Включено в приказ".