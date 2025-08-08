Три шага, чтобы стать студентом: что нужно успеть абитуриентам до 9 августа
Абитуриенты, которые в своем электронном кабинете получили сообщение о рекомендации к зачислению (на бюджет или контракт), должны выполнить все требования до 18:00 9 августа.
Процедура состоит из трех обязательных шагов.
Шаг 1. Подтверждение места обучения
Сделать это можно лично в вузе или дистанционно в электронном кабинете абитуриента через квалифицированную электронную подпись (КЭП). Те, кто находится на оккупированных территориях или за рубежом и не имеют КЭП, могут загрузить сканкопию подписанного заявления.
Шаг 2. Подача копий документов
Поступающие должны предоставить в приемную комиссию копии документов, перечень которых указан на сайте выбранного вуза. Среди самых распространенных:
- паспорт (из паспорта-книжечки понадобятся копии страницы 1,2 и страницы с пропиской; с ID-карты - копия пластика с обеих сторон и выписка из реестра о месте регистрации),
- идентификационный код,
- военно-учетные документы (для военнообязанных - военный билет или временное удостоверение военнообязанного, а для призывников - удостоверение о приписке к призывным участкам),
- аттестат,
- фото,
- документы для подтверждения льгот.
Подать можно как лично, так и онлайн с подписанием каждого файла КЭП.
Шаг 3. Подписание договора
Заключается договор между вузом и поступающим (или его родителями, если он несовершеннолетний) - очно или дистанционно.
Абитуриенты с временно оккупированных территорий могут выполнить требования к зачислению в течение шести месяцев после начала обучения. А те, кто поступает по иностранному аттестату, должны за полгода получить украинский документ о полном общем среднем образовании, иначе зачисление отменят.
Только после выполнения всех трех шагов статус в кабинете изменится на "Включено в приказ".
Напомним, в Украине завершился первый этап вступительной кампании-2025, который в этом году впервые провели по единому алгоритму адресного распределения как бюджетных, так и контрактных мест. Рекомендации к зачислению получили 176 376 абитуриентов, причем большинство - по своему первому приоритету.
Те абитуриенты, которые не получили статуса "Рекомендовано", смогут побороться за контрактные места во время второй волны после 11 августа. В МОН напоминают, что подтверждать место обучения нужно вовремя, ведь алгоритм срабатывает только один раз и повторного просмотра заявлений не предусмотрено.
Важно также помнить, что вузы не могут забирать у поступающих оригиналы документов.
