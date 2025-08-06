Не получили "Рекомендовано"? Что делать после первой волны вступительной кампании

В понедельник, 5 августа, более 176 тысяч абитуриентов узнали результаты первой волны вступительной кампании: они получили рекомендации к зачислению на бюджетные и контрактные места.

Что делать тем, кто не увидел статуса "Рекомендовано" или еще ждет вторую волну, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на МОН .

Кто получил рекомендации

Алгоритм адресного размещения, который автоматически выбирает самый выгодный вариант для поступающего, предоставляет только одну рекомендацию - или на бюджет, или на контракт.

Если хотя бы одно ваше заявление имеет статус "Рекомендовано" - это ваш шанс на зачисление. Другие заявления автоматически не будут рассматриваться на этом этапе.

Если ни одно из заявлений не имеет статуса "Рекомендовано", значит, на первом этапе вы не прошли конкурс. В таком случае нужно ждать вторую волну, когда заведения сами начнут предоставлять рекомендации на контрактные места - после 11 августа.

Что будет, если не подтвердить место

Если вы не хотите учиться по рекомендации, просто не подтверждайте ее. Другие заявления автоматически перейдут в конкурс на контракт на втором этапе. Но важно помнить: алгоритм работает только один раз. Он не просматривает заявления с более низким приоритетом повторно.

У кого еще есть шанс

После 11 августа ЗВО смогут предоставлять дополнительные рекомендации на контракт, но:

только в пределах лицензированного объема,

с учетом конкурсного балла поступающего,

только при наличии свободных мест.

В МОН отмечают, что для поступающих на медицинские, ветеринарные и фармацевтические специальности действуют те же правила - стоит внимательно проверить статус своих заявлений.

Вторая волна предоставления рекомендаций на контракт - после 11 августа. Следите за статусами в кабинете абитуриента и обновлениями от вашего ЗВО.