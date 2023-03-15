Три страны ЕС призывают снизить потолок цен на нефть РФ почти на 10 долларов, - Bloomberg

Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Эти страны утверждают, что это на 5% ниже рыночных цен на нефть. Представители 27 стран-членов ЕС должны в среду начать обсуждение пересмотра потолка цен на российскую нефть, введенную G7 и Евросоюзом в конце прошлого года.
Три государства уже давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против РФ. Аналогичные требования о более жестком лимите на переговорах в прошлом году остались без внимания, поскольку США хотели, чтобы потолок был установлен на уровне, который позволил бы российской нефти продолжать поступать на мировые рынки.
В то время как ЕС согласился пересматривать предельный уровень цен на сырую нефть каждые два месяца, когда первая оценка должна была состояться в январе, США и их союзники предпочли сохранить порог на уровне 60 долларов. Они утверждали, что новый механизм уже работает, и эта тема будет затронута в марте.
Лимит цен преследует двойную цель: попытаться сохранить поставки российской нефти, а также ограничить доходы РФ от экспорта. Согласно расчетам трех восточноевропейских стран, при доходах России от продажи нефти в январе 13 миллиардов долларов предлагаемое снижение ценового потолка привело бы к снижению на 650 миллионов долларов.
Ранее Эстония призвала ЕС вдвое снизить потолок цен на российскую нефть.
Страны Евросоюза и США обещают уже в марте пересмотреть лимит цен на сырую российскую нефть.
Также мы писали, что, по словам специального координатора президента США по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна, его страна удовлетворена работой ценового потолка на российскую нефть.
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