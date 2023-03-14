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Евросоюз и США пересмотрят потолок цен на российскую нефть в марте

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Вашингтон, Вторник 14 марта 2023 17:28
Евросоюз и США пересмотрят потолок цен на российскую нефть в марте Фото: Евросоюз и США планируют пересмотреть потолок цен на российскую нефть в марте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза и США обещают уже в марте пересмотреть лимит цен на российскую сырую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника министра финансов США по экономической политике Бена Харриса.

"Европа обязалась пересмотреть предельную цену (на российскую нефть - ред.) в марте. Об этом сообщили в IEA (Международном энергетическом агентстве - ред.). Европа также обязалась принять некий теоретический ориентир в отношении цены на нефть, которая должна быть на пять долларов меньше рыночной цены российской нефти. Так что если рыночная цена составляет 50 долларов, то это означает снижение цены на два или три доллара. Это были европейские обязательства", - отметил Харрис.

При этом, по его словам, США и страны G7 также пообещали пересмотреть цену на российскую нефть, но не взяли обязательств по ее корректировке. Пока они ждут оценки IEA.

Стоит заметить, что сейчас лимит цен на российскую нефть, который установили страны ЕС и "Большой семерки", составляет 60 долларов за баррель.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что в марте Евросоюзу необходимо вдвое снизить действующий лимит цен на российскую нефть.

Также мы писали, что, по словам специального координатора президента США по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна, его страна довольна работой ценового потолка на российскую нефть.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки G7 Евросоюз Нафта
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