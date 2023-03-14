Евросоюз и США пересмотрят потолок цен на российскую нефть в марте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника министра финансов США по экономической политике Бена Харриса.

"Европа обязалась пересмотреть предельную цену (на российскую нефть - ред.) в марте. Об этом сообщили в IEA (Международном энергетическом агентстве - ред.). Европа также обязалась принять некий теоретический ориентир в отношении цены на нефть, которая должна быть на пять долларов меньше рыночной цены российской нефти. Так что если рыночная цена составляет 50 долларов, то это означает снижение цены на два или три доллара. Это были европейские обязательства", - отметил Харрис.

При этом, по его словам, США и страны G7 также пообещали пересмотреть цену на российскую нефть, но не взяли обязательств по ее корректировке. Пока они ждут оценки IEA.

Стоит заметить, что сейчас лимит цен на российскую нефть, который установили страны ЕС и "Большой семерки", составляет 60 долларов за баррель.