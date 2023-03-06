Эстония призывает ЕС вдвое снизить потолок цен на российскую нефть

В текущем месяце Европейский Союз должен вдвое снизить предельную цену на российскую нефть. Следует еще больше ограничить возможности РФ финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, которое приводит Bloomberg.

"Лидеры ЕС должны усилить санкции в отношении российских банков и ее атомной энергетики. Мы должны не позволить российскому государству получить дополнительные деньги", - говорится в заявлении.

Он назвал понижение потолка цен на российскую нефть наполовину верным направлением.

Государства ЕС обязались сохранить границу на уровне 5% ниже средних рыночных цен. Однако какие-либо изменения порога устанавливаются странами G7, которые должны встретиться в конце этого месяца, чтобы обсудить этот вопрос.

"Российская банковская и страховая системы по-прежнему могут работать в международной сети транзакций SWIFT, в то время как ограничение цен на нефть должно быть распространено на природный газ", - добавил министр.