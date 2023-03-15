Три країни ЄС закликають знизити стелю цін на нафту РФ на майже 10 доларів, - Bloomberg

Ці країни стверджують, що це на 5% нижче за ринкові ціни на нафту. Представники 27 країн-членів ЄС мають у середу розпочати обговорення перегляду стелі цін на російську нафту, яку було запроваджено G7 та Євросоюзом наприкінці минулого року.

Три держави вже давно закликають до жорсткішого підходу до санкцій проти РФ. Аналогічні вимоги про жорсткіший ліміт на переговорах минулого року залишилися без уваги, оскільки США хотіли, щоб стеля була встановлена на рівні, який дозволив би російській нафті продовжувати надходити на світові ринки.

У той час як ЄС погодився переглядати граничний рівень цін на сиру нафту кожні два місяці, коли перша оцінка мала відбутися в січні, США та їхні союзники вважали за краще зберегти поріг на рівні 60 доларів. Вони стверджували, що новий механізм вже працює, і цю тему буде порушено в березні.

Ліміт цін має подвійну мету: спробувати зберегти постачання російської нафти, а також обмежити доходи РФ від експорту. Згідно з розрахунками трьох східноєвропейських країн, при доходах Росії від продажу нафти в січні 13 мільярдів доларів пропоноване зниження цінової стелі призвело б до їхнього зниження на 650 мільйонів доларів.