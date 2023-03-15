Три страны ЕС призывают снизить потолок цен на нефть РФ почти на 10 долларов, - Bloomberg

Эти страны утверждают, что это на 5% ниже рыночных цен на нефть. Представители 27 стран-членов ЕС должны в среду начать обсуждение пересмотра потолка цен на российскую нефть, введенную G7 и Евросоюзом в конце прошлого года.

Три государства уже давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против РФ. Аналогичные требования о более жестком лимите на переговорах в прошлом году остались без внимания, поскольку США хотели, чтобы потолок был установлен на уровне, который позволил бы российской нефти продолжать поступать на мировые рынки.

В то время как ЕС согласился пересматривать предельный уровень цен на сырую нефть каждые два месяца, когда первая оценка должна была состояться в январе, США и их союзники предпочли сохранить порог на уровне 60 долларов. Они утверждали, что новый механизм уже работает, и эта тема будет затронута в марте.

Лимит цен преследует двойную цель: попытаться сохранить поставки российской нефти, а также ограничить доходы РФ от экспорта. Согласно расчетам трех восточноевропейских стран, при доходах России от продажи нефти в январе 13 миллиардов долларов предлагаемое снижение ценового потолка привело бы к снижению на 650 миллионов долларов.