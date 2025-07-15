Три страны ЕС против уменьшения потолка цен на российскую нефть, - глава МИД Дании
В ЕС пока нет консенсуса об уменьшении цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций. Три страны Евросоюза выступают против этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, которого цитирует The Guardian.
Министр не уверен в достижении политического согласия по 18-му пакету санкций против РФ сегодня. Но, по его словам, если этого не произойдет сегодня, то это произойдет завтра, 16 июля.
Глава МИД Дании считает, что важно "воспользоваться импульсом, созданным новыми сообщениями Трампа вчера", чтобы усилить давление на Россию и применить санкции.
"Я уже давно выступаю за более трансатлантический подход. Мы должны оказывать гораздо большее давление на российскую экономику, поэтому, по моему мнению, одним из ключевых элементов пакета санкций является снижение цены на нефть", - сказал Расмуссен.
По его слова, пока нет консенсуса в ЕС по этому поводу, и три страны выступают против.
"Состоится ли это во время встречи сегодня, или позже сегодня, или завтра, я не могу точно предсказать, но я очень, очень оптимистично настроен, и я думаю, что сейчас самое время... действительно, посадить Путина за стол переговоров", - добавил министр.
Санкции ЕС против России
Напомним, что ЕС пытается принять свой 18-й пакет санкций против России, который может стать одним из самых сильных с начала полномасштабной войны в Украине.
Сегодня, 15 июля, в Брюсселе собрались министры иностранных дел стран ЕС, которые обсудят новые санкции.
ЕС в новом пакете собирается ввести санкции против отдельных лиц и организаций России, "теневого флота" и уменьшить предельную цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов.
Как известно, против нового пакета санкций выступает Словакия из-за плана Еврокомиссии о полном запрете российского газа. Но премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Еврокомиссия предложила стране "гарантии". По данным Politico, Мальта тоже против уменьшения цены на нефть.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас надеется, что сегодня или завтра министрам удастся принять новые санкции против Москвы.
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