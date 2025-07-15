Три страны ЕС против уменьшения потолка цен на российскую нефть, - глава МИД Дании

В ЕС пока нет консенсуса об уменьшении цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций. Три страны Евросоюза выступают против этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, которого цитирует The Guardian .

Министр не уверен в достижении политического согласия по 18-му пакету санкций против РФ сегодня. Но, по его словам, если этого не произойдет сегодня, то это произойдет завтра, 16 июля.

Глава МИД Дании считает, что важно "воспользоваться импульсом, созданным новыми сообщениями Трампа вчера", чтобы усилить давление на Россию и применить санкции.

"Я уже давно выступаю за более трансатлантический подход. Мы должны оказывать гораздо большее давление на российскую экономику, поэтому, по моему мнению, одним из ключевых элементов пакета санкций является снижение цены на нефть", - сказал Расмуссен.

По его слова, пока нет консенсуса в ЕС по этому поводу, и три страны выступают против.

"Состоится ли это во время встречи сегодня, или позже сегодня, или завтра, я не могу точно предсказать, но я очень, очень оптимистично настроен, и я думаю, что сейчас самое время... действительно, посадить Путина за стол переговоров", - добавил министр.