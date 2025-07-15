Три країни ЄС проти зменшення стелі цін на російську нафту, - глава МЗС Данії
В ЄС поки немає консенсусу щодо зменшення цін на російську нафту в рамках 18-го пакету санкцій. Три країни Євросоюзу виступають проти цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Данії Ларса Лекке Расмуссена, якого цитує The Guardian.
Міністр не впевнений у досягненні політичної згоди щодо 18-го пакету санкцій проти РФ сьогодні. Але, за його словами, якщо цього не станеться сьогодні, то це станеться завтра, 16 липня.
Глава МЗС Данії вважає, що важливо "скористатися імпульсом, створеним новими повідомленнями Трампа вчора", щоб посилити тиск на Росію та застосувати санкції.
"Я вже давно виступаю за більш трансатлантичний підхід. Ми повинні чинити набагато більший тиск на російську економіку, тому, на мою думку, одним із ключових елементів пакету санкцій є зниження ціни на нафту", - сказав Расмуссен.
За його слова, поки що немає консенсусу в ЄС щодо цього, і три країни виступають проти.
"Чи відбудеться це під час зустрічі сьогодні, чи пізніше сьогодні, чи завтра, я не можу точно передбачити, але я дуже, дуже оптимістично налаштований, і я думаю, що зараз саме час… справді, посадити Путіна за стіл переговорів", - додав міністр.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, що ЄС намагається ухвалити свій 18-й пакет санкцій проти Росії, який може стати одним з найсильніших від початку повномасштабної війни в Україні.
Сьогодні, 15 липня, у Брюсселі зібралися міністри закордонних справ країн ЄС, які обговорять нові санкції.
ЄС у новому пакеті збирається ввести санкції проти окремих осіб та організацій Росії, "тіньового флоту" та зменшити граничну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів.
Як відомо, проти нового пакету санкцій виступає Словаччина через план Єврокомісії про повну заборону російського газу. Але прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Єврокомісія запропонувала країні "гарантії". За даними Politico, Мальта теж проти зменшення ціни на нафту.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається, що сьогодні або завтра міністрам вдасться ухвалити нові санкції проти Москви.
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