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Перед 18-м пакетом санкций ЕС против России возникло новое препятствие, - Politico

Понедельник 14 июля 2025 16:17
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Перед 18-м пакетом санкций ЕС против России возникло новое препятствие, - Politico Иллюстративное фото: перед 18-м пакетом санкций ЕС против России возникло новое препятствие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мальта выступила против установления предела цены на российский экспорт энергоносителей на уровне 15% от рыночной в 18-м пакете санкций Европейского союза (ЕС) против Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает Politico, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на то, ЕС смягчит последствия предложенного запрета на российский газ и он поддержит новый пакет санкций против России, когда министры иностранных дел ЕС соберутся в Брюсселе.

"Мы хотим решить этот вопрос до вторника, поскольку напряжение растет со всех сторон", - заявил он.

Впрочем, перед пакетом санкций возникло новое препятствие - Мальта.

"Во время заседания Coreper в воскресенье она (Мальта, - ред.) выразила возражения против предложения Комиссии установить верхний предел цены на российский экспорт энергоносителей на уровне 15% от рыночной цены", - пишет Politio со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

18-й пакет санкций ЕС против России

10 июня Еврокомиссия представила очередной пакет санкций против России, направленный на уменьшение ее доходов от энергоресурсов, финансовой системы и оборонной отрасли. Однако вскоре Венгрия и Словакия отказались поддержать эти ограничения, аргументируя это стремлением сохранить доступ к дешевым российским нефти и газу.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава готова снять вето только при условии, что ЕС гарантирует минимизацию негативных последствий отказа от российских энергоносителей. Впрочем, 9 июля из-за позиции Словакии послам ЕС снова не удалось согласовать санкционный пакет.

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