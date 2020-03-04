Три кандидати в міністри відмовилися від запропонованих посад

Денис Шмигаль, якого президент Володимир Зеленський запропонував на посаду прем'єр-міністра, на зустрічі з головами фракцій заявив, що Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов відмовилися від запропонованих їм посад в його уряді. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко на своєму Telergam-каналі.

Зазначимо, Коростельов міг стати віце-прем’єром з питань оборонної промисловості. Жуковському пропонували посаду міністра економіки, а Мілованову - очолити Мінагрополітики.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, спікер Ради Дмитро Разумков на засіданні фракції "Слуга народу" заявив, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і вона вже надійшла у Верховну раду.

Також джерела видання повідомляли, що сьогодні на засіданні фракції СН можуть прийняти рішення про відставку глави уряду Олексія Гончарука і генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Зазначимо, 28 березня стало відомо, що Зеленський скликав позачергове засідання Верховної ради. Відповідне оголошення з'явилося на сайті ВР. Зазначалося, що засідання відбудеться у середу, 4 березня, о 16:00.