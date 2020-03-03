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На засіданні фракції "Слуга народу" можуть прийняти рішення про відставку Гончарука та Рябошапки

Новини » Політика     03.03.2020 - 15:05
На засіданні фракції "Слуга народу" можуть прийняти рішення про відставку Гончарука та Рябошапки
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Засідання фракції "Слуга народу" відбудеться сьогодні ввечері

На вечірньому засіданні фракції "Слуга народу" можуть прийняти рішення про відставку очільника уряду Олексія Гончарука та генерального прокурора Руслана Рябошапки. Про це повідомив заступник керівника комітету з питань організації державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

Качура зазначив, що засідання фракції відбудеться сьогодні ввечері.

"За попередньою інформацією, сьогодні на вечірньому засіданні фракції буде ухвалено рішення про відставку прем'єр-міністра Гончарука і відповідно всього складу Кабінету міністрів України. Так само з огляду на результати роботи генерального прокурора висока ймовірність, що і він покине свій пост", - повідомив він.

Нагадаємо, джерела РБК-України в "Слузі народу" вважають, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подасть заяву про відставку. За словами співрозмовника агентства, питання може бути вирішено після засідання фракції за участі президента.

Також джерела видання повідомили, що головним кандидатом на посаду прем'єр-міністра України замість Олексія Гончарука є нинішній віце-прем'єр і міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

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Новини України отставкаОлексій ГончарукСлуга народаРуслан Рябошапка
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