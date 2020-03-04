В Раді пояснили, які призначення в уряді посилять економіку України

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Оборонна галузь може стати локомотивом української економіки

У Верховній раді очікують, що після підсилення уряду віце-прем’єром з питань оборонної промисловості - ця галузь стане локомотивом економіки. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Корнієнко зазначив, що оборонна галузь може стати локомотивом української економіки.

"Деяких кандидатів депутати знають так чи інакше. А деякі кандидати викликали оплески поваги (на засіданні фракції "Слуги народу", - ред.). Наприклад, Олег Коростельов. Він однозначно був прийнятий депутатами "на ура". Цей керівник конструкторського бюро "Луч" - найбільш фаховий конструктор. Це в Україні в принципі мекка військового будування нашої української зброї. Я думаю, що таке підсилення уряду точно буде в пригоді. Ми зараз говоримо про те, що фактично саме оборонна галузь може стати локомотивом української економіки", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, вчора на засіданні фракції "Слуга народа" президент України Володимир Зеленський пропонував нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Також став відомий можливий склад Кабміну Шмигаля.