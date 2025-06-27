ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сочные и сладкие: как выбрать идеальный арбуз и дыню на базаре или в супермаркете

Пятница 27 июня 2025 10:36
UA EN RU
Сочные и сладкие: как выбрать идеальный арбуз и дыню на базаре или в супермаркете Как безошибочно выбрать вкусные дыни и арбузы (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Арбузы и дыни - сладкие, сочные, богатые витаминами. Но чтобы не разочароваться в покупке, важно знать, как правильно выбирать эти плоды.

РБК-Украина дает полезные советы, которые помогут избежать ошибок при выборе арбузов и дынь.

Как выбрать вкусный арбуз

Арбуз - не просто освежающий фрукт, но и природный источник влаги, которая так важна в жару. Однако для настоящего удовольствия важно найти действительно спелый и сладкий плод. Вот как сделать правильный выбор:

  • Кожура должна быть матовой, с четким узором и без трещин или вмятин. Блестящая поверхность может указывать на незрелость.
  • Звук при постукивании - глухой и насыщенный. Если звук пустой - арбуз еще зеленый.
  • Желтое пятно на боку - признак, что арбуз долго лежал на земле и созревал естественным путем. Оно должно быть насыщенным, не белым.
  • Сухой хвостик свидетельствует о спелости. Если он зеленый - арбуз был сорван рано.
  • Вес плода должен быть ощутимым. Легкий арбуз в крупном размере - признак недостатка сока.
  • Аромат у спелого арбуза едва уловимый, но приятный.
  • Форма должна быть симметричной - странные изгибы могут свидетельствовать о проблемах во время роста.
  • "Паутинка" - коричневые сеточки на кожуре - это хорошо! Они появляются, когда пчелы касались цветка: чем больше паутинки, тем слаще плод.

Сочные и сладкие: как выбрать идеальный арбуз и дыню на базаре или в супермаркетеАрбузы и дыни - настоящие хиты летнего сезона, но надо уметь их выбирать (фото: Freepik)

Как выбрать спелую и сочную дыню

Дыня - это настоящий символ лета, легкий десерт, ароматный перекус и кладезь полезных веществ. Но и она требует внимательности при выборе, ведь недозревший плод не раскроет своего вкуса. Вот основные советы, которые помогут найти самую лучшую дыню:

  • Запах - первое, на что следует обращать внимание. Спелая дыня имеет выраженный сладкий аромат даже без разрезания.
  • Кожура должна быть цельной, без трещин, с равномерным желтым или кремовым цветом. Пятна или зеленая кожура - признаки недозрелости.
  • Хвостик спелой дыни сухой и ломкий. Если он мягкий или зеленый - фрукт еще не созрел.
  • Постукивание должно давать глухой звук, не пустой и не звонкий.
  • Мягкость плодов проверяется легким надавливанием возле носика. Если дыня немного пружинит, она готова к употреблению.
  • Вес так же важен, как и у арбуза. Хорошо спелая дыня должна быть тяжелой для своих размеров.
  • Сетка на поверхности - для некоторых сортов признак зрелости: она должна быть четкая, слегка рельефная.
  • Звук при сжимании - легкий хруст кожуры свидетельствует о спелости и сочности.

Помните: дыни очень ароматные, и если плод не имеет запаха - лучше не покупать.

Вас может заинтересовать

При написании использовались следующие источники: материалы с сайтов "Шуба" и "Мамина ферма".

Читайте РБК-Украина в Google News
диня Арбуз Сад и огород Советы
Новости
РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу