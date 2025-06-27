Сочные и сладкие: как выбрать идеальный арбуз и дыню на базаре или в супермаркете
Арбузы и дыни - сладкие, сочные, богатые витаминами. Но чтобы не разочароваться в покупке, важно знать, как правильно выбирать эти плоды.
РБК-Украина дает полезные советы, которые помогут избежать ошибок при выборе арбузов и дынь.
Как выбрать вкусный арбуз
Арбуз - не просто освежающий фрукт, но и природный источник влаги, которая так важна в жару. Однако для настоящего удовольствия важно найти действительно спелый и сладкий плод. Вот как сделать правильный выбор:
- Кожура должна быть матовой, с четким узором и без трещин или вмятин. Блестящая поверхность может указывать на незрелость.
- Звук при постукивании - глухой и насыщенный. Если звук пустой - арбуз еще зеленый.
- Желтое пятно на боку - признак, что арбуз долго лежал на земле и созревал естественным путем. Оно должно быть насыщенным, не белым.
- Сухой хвостик свидетельствует о спелости. Если он зеленый - арбуз был сорван рано.
- Вес плода должен быть ощутимым. Легкий арбуз в крупном размере - признак недостатка сока.
- Аромат у спелого арбуза едва уловимый, но приятный.
- Форма должна быть симметричной - странные изгибы могут свидетельствовать о проблемах во время роста.
- "Паутинка" - коричневые сеточки на кожуре - это хорошо! Они появляются, когда пчелы касались цветка: чем больше паутинки, тем слаще плод.
Арбузы и дыни - настоящие хиты летнего сезона, но надо уметь их выбирать (фото: Freepik)
Как выбрать спелую и сочную дыню
Дыня - это настоящий символ лета, легкий десерт, ароматный перекус и кладезь полезных веществ. Но и она требует внимательности при выборе, ведь недозревший плод не раскроет своего вкуса. Вот основные советы, которые помогут найти самую лучшую дыню:
- Запах - первое, на что следует обращать внимание. Спелая дыня имеет выраженный сладкий аромат даже без разрезания.
- Кожура должна быть цельной, без трещин, с равномерным желтым или кремовым цветом. Пятна или зеленая кожура - признаки недозрелости.
- Хвостик спелой дыни сухой и ломкий. Если он мягкий или зеленый - фрукт еще не созрел.
- Постукивание должно давать глухой звук, не пустой и не звонкий.
- Мягкость плодов проверяется легким надавливанием возле носика. Если дыня немного пружинит, она готова к употреблению.
- Вес так же важен, как и у арбуза. Хорошо спелая дыня должна быть тяжелой для своих размеров.
- Сетка на поверхности - для некоторых сортов признак зрелости: она должна быть четкая, слегка рельефная.
- Звук при сжимании - легкий хруст кожуры свидетельствует о спелости и сочности.
Помните: дыни очень ароматные, и если плод не имеет запаха - лучше не покупать.
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При написании использовались следующие источники: материалы с сайтов "Шуба" и "Мамина ферма".