Проти Росії воюють 700 тисяч українців, - Зеленський
На сьогодні у відбитті російського вторгнення задіяні 700 тисяч українців. Росія задіяла таку кількість військ, що жодна армія Європи не змогла б відразу зупинити значне просування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського.
За його словами, для вторгнення російська сторона задіяла всі зібрані сили в Криму, Білорусі та на інших напрямках уздовж кордонів.
"Я думаю, що на сьогодні жодна країна Європи не впоралася б з таким обсягом (військ противника, - ред.)", - зазначив Зеленський.
Він також зазначив, що для того, щоб протистояти Росії українська армія мала налічувати не 250 тисяч військових (з бойовими 120 тисяч), а набагато більше.
"Але навіть плюс 100 тисяч не змогли б зупинити їх. Сьогодні це 700 тисяч. Ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють, щоб захищати таку територію", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що перемога у війні буде здобута на полі бою, але завершення все одно буде обговорюватися за столом переговорів з Росією.
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