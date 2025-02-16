В три этапа. Президент Финляндии рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб назвал три этапа для мирного урегулирования войны в Украине. Первый шаг - сделать Украину сильной для переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стубба на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Первая фаза - это предварительные переговоры, и это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказывать максимальное давление на Россию. Это включает санкции и использование замороженных активов, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы", - сказал он.

По его словам, второй этап - это непосредственное соглашение о прекращении огня. Стубб считает, что перемирие должно быть по линии соприкосновения под международным контролем.

Также на этом этапе, по мнению президента Финляндии, должны быть обсуждения параметров мирного процесса, а также возвращение пленных, детей, вопросы санкций и тому подобное.

Третьим этапом, как считает Стубб, будут мирные переговоры, которые будут касаться реконструкции и территориальных вопросов.