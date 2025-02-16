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В три этапа. Президент Финляндии рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Мюнхен, Воскресенье 16 февраля 2025 14:15
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В три этапа. Президент Финляндии рассказал, каким видит окончание войны в Украине Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Финляндии Александр Стубб назвал три этапа для мирного урегулирования войны в Украине. Первый шаг - сделать Украину сильной для переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стубба на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Первая фаза - это предварительные переговоры, и это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказывать максимальное давление на Россию. Это включает санкции и использование замороженных активов, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы", - сказал он.

По его словам, второй этап - это непосредственное соглашение о прекращении огня. Стубб считает, что перемирие должно быть по линии соприкосновения под международным контролем.

Также на этом этапе, по мнению президента Финляндии, должны быть обсуждения параметров мирного процесса, а также возвращение пленных, детей, вопросы санкций и тому подобное.

Третьим этапом, как считает Стубб, будут мирные переговоры, которые будут касаться реконструкции и территориальных вопросов.

Он отметил, что не подлежит обсуждению то, что Украина сама принимает вопрос вступления в ЕС и НАТО. Кроме того, Россия не должна иметь никакого влияния на то, как будет выглядеть будущая архитектура европейской безопасности.

США не видят Европу в переговорах

Напомним, вчера, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу физически за столом переговоров по Украине. Это вызвало критику среди стран ЕС.

В Европе настаивают, что должны быть участниками переговоров, особенно, если в будущем будут отправлять войска в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина должна сама решать, кто будет на переговорах.

Глава МИД стран Европейского Союза провели экстренную встречу в Мюнхене и анонсировали новые инициативы в отношении Украины. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон созвал европейский саммит в Париже.

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