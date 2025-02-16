Стубб о членстве Украины в ЕС и НАТО: не может быть никакой дискуссии
Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о трех этапах, которые, по его мнению, должна пройти Украина для достижения мира. Он отметил, что нет никакой дискуссии относительно членства Украины в ЕС и НАТО, которое должно стать гарантией ее суверенитета и безопасности.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.
Он поделился своим видением того, как может развиваться процесс достижения мира в Украине. Александр Стубб заявил, что этот процесс, по его мнению, будет состоять из трех этапов.
Переговоры и прекращение огня: первый этап
По словам Стубба, первый этап охватывает предварительные переговоры, в рамках которых необходимо перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию, что предполагает введение санкций и замораживание активов. В этот момент США также правомерно поднимают вопрос о временных мерах безопасности для Украины, но продолжительность этого этапа остается неизвестной.
"Здесь украинцы должны взять на себя руководящую роль. Европа будет их поддерживать", - отметил политик, добавив, что США должны выступить как последняя инстанция, поддерживая Украину в достижении своих целей.
Вторым этапом предполагается заключение соглашения о прекращении огня, которое, как подчеркнул Стубб, не является мирным процессом, а лишь временной мерой.
Прекращение огня должно включать демаркацию границы и международный мониторинг. В этот период обсуждаются другие меры, такие как обмен пленными, возвращение похищенных детей и возможные санкции.
"Если Россия снова нападет на Украину, то Украина будет автоматически принята в НАТО", - заявил Стубб, указав, что это крайняя мера, которая должна быть предусмотрена.
Финский опыт и украинское будущее
Также он отметил, что ключевым этапом, должны быть обеспечены в процессе мира, является независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины. Стубб привел пример Второй мировой войны, когда Финляндия сохранила суверенитет, но потеряла часть территории и свободу выбора внешнеполитических союзов.
"Есть две красные линии, за которыми не может быть никакой дискуссии - это членство Украины в ЕС и НАТО", - подчеркнул он. Стубб заверил, что украинцы уже ведут переговоры о вступлении в ЕС, и в будущем Украина станет частью НАТО.
Согласно заявлению Стубба, конечная цель - полное признание Украины как суверенного европейского государства с гарантированной безопасностью и членством в НАТО.
Напомним, что Украина имеет необратимый путь в НАТО, и это самый эффективный способ гарантировать мир не только в Европе, но и во всем евроатлантическом пространстве, заявил Лемми.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также подчеркнула, что будущее Украины - в Альянсе. По ее словам, сохранение перспективы вступления в НАТО является не только стратегически важным решением, но и экономически выгодным вариантом, ведь привлечение большого количества военных ресурсов будет стоить значительно дороже.
В свою очередь, британский министр подчеркнул, что даже после достижения мира российский диктатор Владимир Путин не откажется от своих агрессивных намерений. Он отметил, что вместе с Соединенными Штатами союзники будут вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины в соответствующий момент.