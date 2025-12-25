"Три брони не спасли": священник ПЦУ получил повестку сразу после похорон воина

Повестка после похорон военного

По словам блогера-священника, документ он получил после похорон погибшего украинского военного еще 5 декабря.

"Имею еще повестку в армию. Все. Прощайте дорогая семья, иду защищать Украину. Похоронили воина на площади, а после похорон воина мне вручили повестку. Хейтеры, радуйтесь! Такой день, пусть Бог хранит: посылку украли, повестку получил", - сказал он.

Повестку священнику вручили еще 5 декабря (скриншот из видео)

"Три брони" и семейные обстоятельства

Однако, широко эта информация разлетелась после публикации интервью, которое он дал Марии Довбенко. В нем священник рассказал, что имеет сразу три законных основания для освобождения от военной обязанности.

В частности, он воспитывает пятерых детей, трое из которых несовершеннолетние, а также работает в агрофирме, где предусмотрено бронирование работников. Он отметил историческую роль духовенства, отметив, что священники традиционно не участвуют в боевых действиях.

"Я же детей не отдам в приют. Если бы я был сам, то я был бы капелланом и занимался духовной опекой для воинов", - отметил Филюк, добавляя, что и без официального статуса продолжает духовно заниматься военными.

Законная отсрочка и усыновленные дети

Филюка подписчики неоднократно спрашивали, почему он до сих пор не на фронте. Он объяснял, что имеет право на отсрочку. По законодательству, усыновители, которые удерживают хотя бы одного ребенка до 18 лет, который до момента усыновления имел статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, не подлежат мобилизации.

Добавим, что неизвестно, приходил ли священник в ТЦК в связи с выдачей повестки. Однако он до сих пор активно публикует фото и видео с богослужений, поэтому, очевидно, в армию он не пошел.

Алексей Филюк продолжает служить в церкви (фото: facebook.com.oleksiyfilyk.2)